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馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：中央擬建全國統一大市場 下重手破除地方保護

【明報專訊】中央日前發文要求加快建設全國統一大市場。這份重磅文件直指「打破地方保護和市場分割」，提醒各地不搞「小而全」的自我小循環，更不能以「內循環」的名義搞地區封鎖。相關表述令人印象深刻。

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