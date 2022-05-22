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2022年5月22日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
Tesla被剔出標普ESG指數 挫逾6% 市值單周蒸發1100億美元 女股神連續4季減持
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張宗永：香港文化有可為
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張宗永：香港文化有可為
【明報專訊】久歷波折的西九香港故宮文化博物館，7月終於開幕了。香港一直被謔稱文化沙漠，且看這博物館又能否為香港加分。故宮的藏品代表中原華夏文化，當中不乏宋朝精品。
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