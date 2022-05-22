標指幾陷熊市 道指近百年首連跌8周

納指周五收市回穩 僅跌33點

美股表現以標指波幅較大，午後低見3810點，一度跌2.3%，收市報3901點，表現持平，惟自1月3日高位起累跌18.7%，盤中一度累跌20.6%。彭博分析，回顧1998、2011、2018三年份，標指曾多次出現單日內錄得累計一段時間跌逾20%後反彈，惟標指從高位插20%始終被業界視為心理關口。

道指上周五早段升0.8%，一度高見31,515點，午市後節節走低，臨收市回穩，收報31,261點，表現持平。道指惟已連跌8周，為1923年以來首次8周連跌，標指、納指均錄7周連跌。

其中美國多家平民百貨及零售商股價插水，羅斯百貨（美：ROST）急瀉逾22%，伯靈頓商店（美：BURL）、柯爾百貨（美：KSS）均大跌逾一成，Nordstrom Inc（美：JWN）亦挫逾6%。

港股ADR（美國上市預託證券）指數方面，則再跌165點，其中阿里、小米ADR均跌逾3%，騰訊ADR則跌1.4%；另夜期低水407點。

分析：恒指回補裂口 料可再升

東驥基金管理董事總經理龐寶林稱，恒指周五回升，裂口回補，穩定後料可再升，內地股市回穩加上美元稍跌，或令資金留在港股，料恒指可挑戰21,000水平。

至於恒指新貴，龐寶林指歐美經濟衰退及局勢動盪，影響中國出口，利淡航運及資源股，東方海外（0316）與中國宏橋（1378）股價走勢不一定持續向好，甚或拖低恒指，反而被踢出的瑞聲（2018）股價已低殘，或有力回彈，惟同類股份中或有更好選擇。