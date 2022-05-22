標普：Tesla缺低碳策略 關注工作環境

美15大型基金 8家持股Tesla

現時與標普500 ESG指數掛鈎的基金產品規模，最少達650億美元（約5070億港元）。表面上，向來作為ESG指標股的特斯拉被剔出指數，影響或不大，但由於該指數被視為ESG概念的主要參考指數之一，後續影響難料，投資者亦關注其他ESG指數會否採取類似行動。特斯拉生產電動車過程中，亦需要電池、鋰產品等周邊產業配套其生產，因此或受牽連。據彭博的數據顯示，大型基金持有特斯拉的權重，比標普500指數平均超配1%。另有不少被動式基金基按MSCI ESG指數系列，持有特斯拉。

在港股市場內，亦有上市公司參與電動車投資，當中實德環球（0487）亦有參與特斯拉的股份投資，截至2021年底持有該公司32250股，假設股數不變，若以上周五收市價計，尚值1.68億港元，相比其投資成本約4700萬港元，帳面仍有利可圖。