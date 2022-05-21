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2022年5月21日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
減按息救樓市 人行降5年期LPR 幅度歷來最大 沒同步減1年期息意外
封城重創滬經濟 4月工業總產值挫六成
多城降首套房首期比例
內地減息刺激 恒指收復前日跌幅
騰訊B站再傳裁員
內媒：銀保監推進農村中小行併購重組
恒指季檢爆冷 東方海外中升宏橋入選 瑞聲科技遭剔出 成分股增至69隻
渣打下調港全年GDP預測至0.2%
華爾街日報︰孫國峰疑泄露經濟數據受查
倫敦「伊利沙伯線」通車 港鐵負責營運
標普：騰訊業績或將見底 料足支持「A+」評級
中移動上月移動業務客戶量倒跌
調查：英九成求職者 視混合工作為重要考量
蘋果頭戴裝置憧憬年底亮相 VR+AR挑戰Oculus地位 繼智能表後新戰線
美提法案解決利益衝突 Google或要分拆廣告業
「日圓先生」料圓匯跌至150 見32年低位
Prince Central增現金回贈變相減價 個別單位較一年前最多減近3%
柏瓏II首輪沽逾九成 即晚加推168伙
新世界資助房屋圖則曝光 一層13伙 平均面積486呎 2房佔逾七成
東鐵過海段通車 CCL新界東3個月新高
軒尼詩道舖逾億元易手 現由花旗租用
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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