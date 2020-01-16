東鐵過海段通車 CCL新界東3個月新高

CCL按周升0.32%

有關數字反映4月底至5月初二手樓價走勢。本周除新界東CCL Mass創13周新高外，新界西CCL Mass報170.68點，按周升1.81%，近4周於170點反覆徘徊。不過，港九樓價創近期新高後回軟，港島CCL Mass報186.38點，按周跌0.24%；九龍CCL Mass報174.23點，按周跌0.87%。

海逸3房套1520萬沽 12年升九成

另美聯區域聯席董事殷勒麟表示，東鐵過海段通車效應剌激沿線屋苑交投，紅磡海逸豪園8座中層E室，實用面積818方呎，3房1套，原業主2020年4月連租約以1700萬放售，惟受限於疫情，延至今年初租客遷出後，最終以1520萬元沽出，實呎18,582元。原業主2010年6月以809萬元購入，帳面賺711萬元或88%。

租務方面，香港置業首席聯席董事張仲賢稱，大角嘴利奧坊．曦岸1座中層N室，實用面積193方呎開放式戶，以1.1萬元租出，實用呎租57元；業主2020年9月491.2萬元購入，租金回報2.7厘。