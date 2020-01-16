新世界資助房屋圖則曝光 一層13伙 平均面積486呎 2房佔逾七成

據城規會文件顯示，上述私人資助房屋位於元朗第十三區欖喜路丈量約份第120約多個地段和毗連政府土地，毗鄰為同系新世界的大型私宅項目溱柏，地盤面積7.86萬方呎，申請改劃為「其他指定用途」註明「私人資助房屋和藝術品儲存及公共休憩空間」地帶。新世界擬以地積比率不多於5倍作住宅發展，擬建1幢不多於25層高的住宅大廈，提供312伙、平均面積約486方呎的住宅單位，涉約15.15萬方呎。另建1幢不多於3層高的非住用物業，涉約6.42萬方呎，即整個發展項目總樓面約21.58萬方呎。

毗鄰同系私宅溱柏

據發展商遞交的物業圖則顯示，項目一層13伙，共享3部升降機，單位設1房、2房及3房間隔，以2房佔逾七成最多，單位間隔四正。新世界表示，經過詳細研究後，將部分原規劃作藝術品儲存的用地，撥作私人資助房屋發展，此可善用土地資源，亦可配合政府近年致力減低市民首次置業經濟負擔的工作，以及滿足市民置業的需要。

借出流浮山地申建1233伙過渡房屋

另方面，新世界或有關人士持有的元朗流浮山丈量約份第128約多個地段的一幅20.43萬方呎的土地，毗鄰為深灣畔，擬作臨時過渡房屋。該物業營運者東華三院向城規會遞交申請，以地積比率1.53倍發展，住宅部分建3幢不多於5層高的建築物，提供1233伙，涉30.73萬方呎，另擬建2幢不多於2層高的附屬設施，包括籃球場、多用途廣場等，約6179方呎，總樓面約31.35萬方呎，預計容納約2832人，預計在2024年竣工及入伙，初步計劃營運5年。翻查資料，新世界今年3月已就上述地皮，向城規會申建13幢住宅大廈，提供1246個住宅單位，另建1幢綜合用途建築物，總樓面約67.31萬方呎。

許世勳家族上水地皮再申住宅發展

此外，由中建企業許世勳家族等持有的上水客家圍以南地皮，再申請作住宅發展。項目毗鄰高爾夫景園，地盤約34.04萬方呎，擬以地積比率4.39倍作發展，興建7幢不多於25至32層高的住宅大廈或綜合大樓，提供969個、平均面積約1426方呎單位，另設1幢會所；項目內設2.91萬方呎的非住用樓面，將提供100個安老院舍牀位，申請範圍內的一座一級歷史建築物愛園別墅將作保育，整個項目總樓面達141.13萬方呎。