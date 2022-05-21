華爾街日報︰孫國峰疑泄露經濟數據受查

《華爾街日報》引述知情人士報道，調查的重點是孫國峰是否與某些金融機構的個別債券交易員分享了宏觀經濟指標，如衡量通脹的指標，以換取個人利益。

疑向交易員泄露 換取個人利益

報道指孫國峰出問題的最初端倪是在去年底時，當時中央紀檢部門的調查人員收到了指控他有性騷擾行為的報告。目前還不清楚當前對孫國峰的調查是否也會提出類似指控。

孫國峰今年49歲，在人行任職逾20年，大部分時間都在貨幣政策司工作。報道指孫國峰一直苦苦維持「政策紀律」，反對大舉放鬆貨幣政策，認為信貸寬鬆只會加劇投機泡沫，並可能在經濟增長緩慢的時期導致過度的資本外流；而中國領導層則敦促採取更多措施來扶持疲軟的經濟。

去年底，根據國家主席習近平的指示，中央對大約25家金融機構、國有銀行、保險公司和投資基金展開了全面的巡視檢查，目的是重新確立中央對這些金融中堅力量的權威。對孫國峰的調查就是此次巡視的結果之一。

此前，人行部分官員包括人行機關服務中心主任牟善剛和昆明中心行長楊小平先後在今年被調查。被調查的還有金融系統高層，包括招行（3968）前董事長田惠宇及中人壽（2628）前董事長王濱。