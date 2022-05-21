據報道，騰訊體育一舉被裁撤6個業務組，合計裁員約100人，裁員人數佔該業務整體比例達1/3。體育版權營運組、體育經紀、賽事直播組、節目組等具備變現能力的業務組則暫躲過一劫。是次裁員亦是整個騰訊集團裁員過冬戰略的一部分。騰訊體育隸屬於騰訊PCG（平台和內容事業群）旗下的在線視頻事業部（OVBU）。騰訊PCG在今年3月份就爆出將裁員4000人的消息，此後就傳出騰訊體育會是裁員重災區。

至於上月曾傳出直播部門大裁員的嗶哩嗶哩（B站）（9626），昨亦傳出正開啟新一輪裁員，重災區為遊戲業務。據內部員工稱，遊戲業務整體裁員比例達20%至30%，其中個別項目達到70%。報道亦引述被裁員工稱，此次裁員基本是臨時通知，目前離職補償是N+1，基本沒有協商空間。多名B站內部人士稱，裁員原因主要是遊戲業務盈利狀况未能達到預期。

報道指小鵬汽車煞停聘用應屆畢業生

另有報道指，小鵬汽車（9868）臨時煞停聘用約20多名應屆畢業生，這批學生均通過學校招聘獲得職位，惟5月份集團卻指業務調整，不能提供就業崗位。小鵬汽車回應，2021年初至今，新增員工逾1萬人，其中已入職的應屆畢業生約1600人，待入職的應屆畢業生約900人，預計大部分於今年7月上班；又指近期由於部分部門崗位調整與績效優化，涉及小量應屆畢業生和相關員工的調整，會繼續溝通，妥善處理。