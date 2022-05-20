華懋蔡宏興：旗下暫未有合適地建資助房屋

指大部分土儲來自官地等

被問及美國展開加息周期，對本港樓市影響，蔡預期樓市仍將穩健發展，而集團對本港樓市前景具信心，預計今年第3季或第4季推售港鐵何文田站上蓋項目。

料下半年推售何文田站上蓋項目

另華懋集團再度與法國五月藝術節合作，在旗下中環街市及荃灣如心廣場，開設法國傳統市集，及互動數碼藝術裝置Intraverse，讓公眾更好地了解元宇宙的力量，及增進不同藝術形式的認識。蔡宏興表示，集團一直支持本地和國際藝術活動， 相信藝術的力量可以振奮人心，為社區創造共享價值。

信德集團（0242）行政主席兼董事總經理、法國五月董事會聯席主席何超瓊表示，互動數碼藝術裝置 Intraverse與今年法國五月的主題 Art Unboxed 一致，鼓勵觀眾打破既定框架，以新方式體驗藝術。