經濟

香港地產

淘大業主572萬沽2房 4年實蝕40萬

【明報專訊】近日股市波動，經濟前景未明，個別於近年高位入市的業主，寧蝕讓套現離場。利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，九龍灣老牌上車屋苑淘大花園錄罕有蝕讓個案，位於B座低層7室，實用面積375方呎，2房間隔。原業主2018年5月以590萬元購入，近日因急需資金周轉而要急急放售單位，原叫價588萬元，累減16萬或3%，以572萬元易手，實呎15,253元，持貨4年帳蝕18萬或3%。若連使費計，原業主料實蝕約40萬或近7%離場。

麗城3房720萬沽 4年實蝕逾百萬

此外，利嘉閣助理分區經理許喜龍稱，荃灣麗城花園錄本月首宗成交，位於2期2座低層H室，實用面積668方呎，3房套間隔，以720萬元售出，實呎10,778元。原業主2018年以788萬元購入，持貨4年，帳蝕68萬或9%；連使費計料實蝕近100萬或13%。

汀雅苑錦英苑錄實蝕離場個案

居屋市場亦現損手離場個案。中原資深區域營業經理方翰達表示，大埔汀雅苑A座中層05室，實用面積495方呎、2房間隔，以566萬元已補價易手，實呎11,434元。原業主2018年3月以555萬已補價購入，4年實蝕約33萬或6%。

另一方面，美聯營業經理陳德涪表示，馬鞍山錦英苑本月暫錄約5宗二手買賣，最新一宗為A座高層10室，實用面積401方呎，2房間隔，以520萬元已補價購入，實呎12,968元。原業主2018年同以520萬元已補價購入，雖然帳面平手離場，但連使費計料實蝕約20萬或4%。

海日灣開放式戶446萬沽

半新盤方面，美聯高級區域經理佘錦驊表示，筲箕灣香島2座高層A室，屬銀主盤，實用面積1188呎，4房雙套連儲物室，連一個車位以2460萬成交，實呎20,707元。據悉，單位成為銀主盤前，2017年3月3144.7萬元連車位購入，單位5年貶值約兩成。

另外，新地（0016）大埔白石角Silicon Hill 即將推售，帶旺區內二手交投。中原分行經理曾嘉匯表示，入伙近2年的白石角海日灣II，位於12座中層C室，實用面積251方呎、開放式戶，以446萬元沽出，實呎17,769元。原業主2019年406萬元一手購入，持貨約3年，帳賺約40萬元或約10%。

相關字詞﹕二手蝕讓 海日灣II 香島 錦英苑 汀雅苑 麗城花園 淘大花園

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