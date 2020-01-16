映岸批預售涉262伙 擬下周上樓書 Silicon Hill 1期最快下周初開價

明報記者 容婌維、陳寶恩

主打1房的映岸，提供262伙，包括開放式至2房連儲物室，另備3房特色戶，預計關鍵日期為2024年2月，樓花期長約21個月。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，映岸示範單位等已準備就緒，最快下周初上載樓書，並於本月底前開價及公布銷售安排，最快本月底至下月初首輪開售。映岸屬於單幢項目，5樓或以下為商業部分，6樓設住客會所，命名為「Club Symphonie」，以「身．心．靈」健康為主題，除室內空間外亦設露天綠化平台。林又稱，項目會所設引入NCCO空氣淨化系統，保障住客健康。

Prince Central最快下周開售

「月月有樓賣」的新地（0016）積極部署推盤，當中大埔白石角Silicon Hill 1期日前已獲批預售，並上載樓書，昨天首度開放示範單位予傳媒參觀。（詳見B4睇樓手冊）

新地副董事總經理雷霆表示，Silicon Hill最快下周初公布首張價單，部署本月內開售；至於太子道西的現樓新盤Prince Central，預計最快周內取得滿意紙，將於短期開價，最快下周開售。來季新地將推出三大項目，包括屯門兆康新盤NOVO LAND、天水圍Wetland Seasons Bay 3期及北角海璇2期等。

柏瓏II今首輪開售 收票超額8倍

新盤戰况激烈，近期焦點鐵路新盤之一，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏II，今早在尖東帝國中心開售首3張價單共428伙，發展商指出，項目自上周六（14日）起收票，項目過去6日累收逾4050票，超額認購約8倍。是次開售不設大手客優先認購，每組客可購最多2伙。上述428伙，包括1房至4房間隔，扣除最高16%折扣之後，折實價624.96萬至1788.78萬元，折實實呎16,638元至20,186元。

瓏碧明開售 暫收近500票

新盤戰另一主角、碧桂園（2007）九龍城瓏碧，將於明日首輪開售70伙，項目自上周四起收票及開放項目展銷廳，於今日截止認購登記。截至昨日中午，累錄約4500人參觀設於黃大仙現崇山商場的示範單位。

碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，瓏碧目前累收近500票，超額認購逾6倍，準買家主要來自九龍東，不乏年輕客及分支家庭，主要是被41校網所吸引。