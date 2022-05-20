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經濟
2022年5月20日星期五
技術取勝
投資策略
手機銷售投資拖累 小米純利削半 疫下出貨挫兩成 稱毛利率難維持去年水平
防疫措施礙供應 削全年手機出貨目標
綠債首日上市破發 沽貨者全損手
中小銀行加息吸存款 富邦12個月見2.4厘
美股急瀉拖累 恒指挫523點
港產獨角獸Prenetics美上市「脫角」 與鄭志剛SPAC合併 股價兩日挫近半
Prenetics持20億現金 冀今年完成3併購
疫情壓測「合格」 李澤鉅：業務分佈策略見效
佳源國際暴瀉停牌 大股東疑同日押股
萬國數據上季成本折舊增 虧損擴大
挪用客戶180萬賭博 前經紀罰終身釘牌
太保終身壽險「性價比」招徠
美零售商業績轉差 Kohl's同店銷售挫5%
梅爾文資本宣布清盤 美股急挫重創 下月前向投資者退款
耶倫：美勢拒延豁免 俄債務或違約
張兆聰：中遠海運穩健 估值偏低值博
方保僑：馬斯克購Twitter玄機
植耀輝：東方海外可長揸收息
技術取勝：越秀地產上升動力強
盧駿匡：成交未配合 恒指反彈難持久
劉思明：電動車新能源內房股韌性強
周顯：歐亞業務分拆或可避雙重風險
譚新強：人類面對三大存在性威脅：氣候變化大流行世界大戰
湯文亮：匯控應否分拆？
生活回復正常 利好曼城樓市
映岸批預售涉262伙 擬下周上樓書 Silicon Hill 1期最快下周初開價
啟德沐泰街8號涉704伙擬現樓推
淘大業主572萬沽2房 4年實蝕40萬
業主移民沽緻藍天車位 低市價一成
規劃署反對南生圍緩衝區申建114伙
華懋蔡宏興：旗下暫未有合適地建資助房屋
Silicon Hill 白石角港鐵站惹憧憬
白石角將躋身鐵路沿線地區
技術取勝：越秀地產上升動力強
【明報專訊】首都機場回落宜守4.2元（圖）
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