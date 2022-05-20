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耶倫：美勢拒延豁免 俄債務或違約

【明報專訊】美國財長耶倫表明美政府很可能不再延長俄羅斯的轉帳許可時限，以阻止俄羅斯政府向美投資者償付債務。這將妨礙俄羅斯依時償還國際債券的本金和利息，直接造成俄羅斯陷入技術債務違約。但分析認為，俄羅斯即使違約，對全球金融體系影響有限。

耶倫指出，對俄羅斯實施制裁之初制定了一項豁免，允許俄羅斯在一段時間內繼續償付債務，讓投資者能逐步出售證券，但這項豁免很可能不再延長。彭博引述知情人士稱，預計美國財政部的外國資產控制辦公室將任由這項豁免在5月25日失效。若未能延期，銀行及投資者將無法處理和接收克里姆林宮償付的債務，導致俄羅斯自1918年以來首次出現外債違約。耶倫發言後，信用違約互換（CDS）的數據顯示，俄羅斯在一年內發生主權債務違約的概率升至90％；耶倫發言前的概率為77％。

俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）重申，倘償付因美國終止豁免受阻，將改以盧布支付。俄方亦表示，該國能源公司俄氣（Gazprom）已有一半外國客戶在指定銀行開設帳戶，以便使用盧布支付能源費用。

斯里蘭卡首陷債務違約

此外，斯里蘭卡政府史上首次陷入債務違約，該國兩筆分別在2023年及2028年到期的債券，原定要於4月18日支付合共7800萬美元（約6億港元）利息，而30天的寬限期已於周三（18日）屆滿。斯里蘭卡央行表示，已向債權人表明，在債務重組前，將無法償還債務，形成「先發制人的違約狀態（pre-emptive default）」。由於斯里蘭卡經濟陷入危機，貨幣暴跌，該國已缺乏資金進口所需的食品和燃料。該國央行預期，未來數月的整體通脹率將飈升至40%。

（綜合報道）

[國際金融]

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