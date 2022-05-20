佳源國際暴瀉停牌 大股東疑同日押股

券商申報取得近33%股權保證權益

中融平和證券為中融信託旗下在港券商，目前持有證監會發放的1至5號牌照。據該行向聯交所申報，是在周三佳源系股價大瀉當日，取得佳源國際約32.96%股權的「保證權益」，換言之是有佳源國際股東向該行抵押股份。

翻查資料，集團大股東沈天晴持股量約72.8%，另持有佳源國際發行、本金總額約34.21億元的可換股債券；換言之股份抵押很大機會是來自沈天晴。至昨晚截稿時，佳源系仍未交代今次停牌原因。

集團近期面對巨大財務壓力，評級穆迪早前將佳源國際公司家族評級，由「B2」下調至「B3」，並將其高級無抵押評級由「B3」降至「Caa1」，展望評級則從觀察名單轉至負面。穆迪副總裁兼高級分析師Kelly Chen表示，下調評級主要是反映佳源國際的再融資風險不斷增加、流動性減弱，以及未來12至18個月有大量離岸債券到期。

穆迪預計，由於消費者信心疲弱和經營環境充滿挑戰，未來6至12個月佳源國際控股的合同銷售額將下降，進一步打擊公司經營現金流，令流動性受壓。