經濟

佳源國際暴瀉停牌 大股東疑同日押股

【明報專訊】內房股佳源國際（2768）周三（18日）股價突然急挫逾四成，同系佳源服務（1153）更急瀉逾七成，低見0.58元，兩股隨即停牌，至今仍未交代原因。據聯交所資料顯示，內地中融信託旗下中融平和證券申報，該行在周三取得佳源國際近33%股權的保證權益，意味集團大股東沈天晴（圖）或在股價大瀉當日向中融抵押手上股份。

券商申報取得近33%股權保證權益

中融平和證券為中融信託旗下在港券商，目前持有證監會發放的1至5號牌照。據該行向聯交所申報，是在周三佳源系股價大瀉當日，取得佳源國際約32.96%股權的「保證權益」，換言之是有佳源國際股東向該行抵押股份。

翻查資料，集團大股東沈天晴持股量約72.8%，另持有佳源國際發行、本金總額約34.21億元的可換股債券；換言之股份抵押很大機會是來自沈天晴。至昨晚截稿時，佳源系仍未交代今次停牌原因。

集團近期面對巨大財務壓力，評級穆迪早前將佳源國際公司家族評級，由「B2」下調至「B3」，並將其高級無抵押評級由「B3」降至「Caa1」，展望評級則從觀察名單轉至負面。穆迪副總裁兼高級分析師Kelly Chen表示，下調評級主要是反映佳源國際的再融資風險不斷增加、流動性減弱，以及未來12至18個月有大量離岸債券到期。

穆迪預計，由於消費者信心疲弱和經營環境充滿挑戰，未來6至12個月佳源國際控股的合同銷售額將下降，進一步打擊公司經營現金流，令流動性受壓。

相關字詞﹕沈天晴 中融信託 中融平和 佳源服務 佳源國際

上 / 下一篇新聞

手機銷售投資拖累 小米純利削半 疫下出貨挫兩成 稱毛利率難維持去年水平
手機銷售投資拖累 小米純利削半 疫下出貨挫兩成 稱毛利率難維持去年水平
防疫措施礙供應 削全年手機出貨目標
防疫措施礙供應 削全年手機出貨目標
綠債首日上市破發 沽貨者全損手
綠債首日上市破發 沽貨者全損手
中小銀行加息吸存款 富邦12個月見2.4厘
中小銀行加息吸存款 富邦12個月見2.4厘
美股急瀉拖累 恒指挫523點
美股急瀉拖累 恒指挫523點
港產獨角獸Prenetics美上市「脫角」 與鄭志剛SPAC合併 股價兩日挫近半
港產獨角獸Prenetics美上市「脫角」 與鄭志剛SPAC合併 股價兩日挫近半
Prenetics持20億現金 冀今年完成3併購
Prenetics持20億現金 冀今年完成3併購
疫情壓測「合格」 李澤鉅：業務分佈策略見效
疫情壓測「合格」 李澤鉅：業務分佈策略見效
萬國數據上季成本折舊增 虧損擴大
萬國數據上季成本折舊增 虧損擴大
挪用客戶180萬賭博 前經紀罰終身釘牌
挪用客戶180萬賭博 前經紀罰終身釘牌
太保終身壽險「性價比」招徠
太保終身壽險「性價比」招徠
美零售商業績轉差 Kohl's同店銷售挫5%
美零售商業績轉差 Kohl's同店銷售挫5%
梅爾文資本宣布清盤 美股急挫重創 下月前向投資者退款
梅爾文資本宣布清盤 美股急挫重創 下月前向投資者退款
耶倫：美勢拒延豁免 俄債務或違約
耶倫：美勢拒延豁免 俄債務或違約
張兆聰：中遠海運穩健 估值偏低值博
張兆聰：中遠海運穩健 估值偏低值博
方保僑：馬斯克購Twitter玄機
方保僑：馬斯克購Twitter玄機
植耀輝：東方海外可長揸收息
植耀輝：東方海外可長揸收息
技術取勝：越秀地產上升動力強
技術取勝：越秀地產上升動力強
盧駿匡：成交未配合 恒指反彈難持久
盧駿匡：成交未配合 恒指反彈難持久
劉思明：電動車新能源內房股韌性強
劉思明：電動車新能源內房股韌性強
周顯：歐亞業務分拆或可避雙重風險
周顯：歐亞業務分拆或可避雙重風險
譚新強：人類面對三大存在性威脅：氣候變化大流行世界大戰
譚新強：人類面對三大存在性威脅：氣候變化大流行世界大戰
湯文亮：匯控應否分拆？
湯文亮：匯控應否分拆？
生活回復正常 利好曼城樓市
生活回復正常 利好曼城樓市
映岸批預售涉262伙 擬下周上樓書 Silicon Hill 1期最快下周初開價
映岸批預售涉262伙 擬下周上樓書 Silicon Hill 1期最快下周初開價
啟德沐泰街8號涉704伙擬現樓推
啟德沐泰街8號涉704伙擬現樓推
淘大業主572萬沽2房 4年實蝕40萬
淘大業主572萬沽2房 4年實蝕40萬
業主移民沽緻藍天車位 低市價一成
業主移民沽緻藍天車位 低市價一成
規劃署反對南生圍緩衝區申建114伙
規劃署反對南生圍緩衝區申建114伙
華懋蔡宏興：旗下暫未有合適地建資助房屋
華懋蔡宏興：旗下暫未有合適地建資助房屋
Silicon Hill 白石角港鐵站惹憧憬
Silicon Hill 白石角港鐵站惹憧憬
白石角將躋身鐵路沿線地區
白石角將躋身鐵路沿線地區