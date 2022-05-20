經濟

Prenetics持20億現金 冀今年完成3併購

【明報專訊】本港首家在納斯達克上市的「獨角獸」Prenetics（美：PRE）日前正式完成合併上市，Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武透露，公司目前持有2.6億美元（約20.4億港元）現金可用於併購，正與數家公司洽談，涉及業務包括視像診症、脫髮與陽痿治療，以及凍卵等範疇，目標今年內完成3宗併購交易。他又稱，目前有計劃進軍東南亞，但由於競爭較困難，暫時無意踏足內地市場。

稱競爭困難 暫無意踏足內地

楊聖武表示，目前新冠病毒檢測產品佔公司收入達75%，以地區分佈，英國及香港分別佔總收入的55%及45%。被問到各地對新冠檢測的需求逐漸放緩會否對公司收入產生壓力，楊估計至2023年疫情相關業務僅佔整體收入兩成，不過，他指目前英格蘭超級足球聯賽、香港政府及香港機場對新冠檢測仍有大量需求，相信有關業務收入在未來18個月仍可維持增長。

楊又提到今年6月將推出兩項新產品，分別是無創大腸癌篩查測試Circle ColoClear及居家血液檢測Circle SnapShot，明年則會推出醫生專用的Circle Medical基因測試。有別於現時花費至少逾萬元的內窺鏡入侵式檢查，Circle ColoClear僅以大便用作檢測，價錢約3000元。他指新產品的推出，加上併購交易亦會帶來一定收入，相信可有效擴闊收入來源。

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