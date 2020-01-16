經濟

港產獨角獸Prenetics美上市「脫角」 與鄭志剛SPAC合併 股價兩日挫近半

【明報專訊】本地基因及診斷檢測公司Prenetics與新世界（0017）行政總裁鄭志剛私人持有的特殊目的收購公司（SPAC）Artisan Acquisition周三（18日）完成合併，開始在美國納斯達克交易，惟上市首日遭逢美股大瀉，股價狂插近24%至7.65美元收市。Prenetics（美：PRE）行政總裁兼聯合創辦人楊聖武稱，股價相對美股市况已算平穩，並稱投資者實際買入成本為每股7.72元。不過，Prenetics昨晚早段繼續急瀉，較上市價10美元大跌近半，即使投資者實際成本較低，亦已錄近三成帳面虧損。

明報記者 葉翠

截至昨晚約11時半，Prenetics報5.48美元，跌28.37%。根據此前合併公告，Prenetics在交易中企業估值為12.5億美元（約97.5億港元），合併後公司估值約17億美元（約132.6億港元），估值計屬「獨角獸」規模（估值逾10億美元），惟昨晚早段公司市值已滑落至6.5億美元水平。楊聖武解釋，公司設有獎勵池並按比例分配予股東，股東實際買入成本為7.72美元，而非10美元，認為與周三納指近5%跌幅相比，股價表現大致平穩。

未以攤薄後股價計算

Artisan：首日跌逾兩成屬「錯覺」

Artisan行政總裁鄭彥斌亦表示，近期市况表現欠佳，不少中概股股價至今跌逾一半，納指亦較高峰跌三分之一。考慮到合併交易在去年9月公布，故公司亦有因應市場調整估值而贈送股份，為股東提供長期持有的誘因。他指現時估值水平是否合理，應留待日後股價反映。他又稱，由於納斯達克系統未能以攤薄後股價為起點計算，才造成首日大跌逾兩成的「錯覺」。

鄭彥斌又表示，Artisan在美國發起時本港仍未公布推出SPAC機制，未來會考慮回港發起SPAC，對此保持開放態度。不過他表示，現時本港SPAC市况一般，未必能成功發起，就算發起亦未必符合希望做到的規模，又指若情况持續未有改善，短期內會暫緩相關項目的進度，等待一個更合適的時機。

洽保誠友邦 冀產品列受保範圍

Prenetics早前曾提及未來不排除在美國掛牌後回港上市，公司表示，剛剛於納斯達克上市，暫時會專注於業務發展，在上半年推出多項新產品及推進收購項目，以擴大收入來源（見另稿）。至於會否與保險公司合作方面，鄭彥斌透露，目前正與多家保險公司洽談把產品列入受保範圍，包括英國保誠、友邦保險（1299）等。

相關字詞﹕合併

上 / 下一篇新聞

手機銷售投資拖累 小米純利削半 疫下出貨挫兩成 稱毛利率難維持去年水平
手機銷售投資拖累 小米純利削半 疫下出貨挫兩成 稱毛利率難維持去年水平
防疫措施礙供應 削全年手機出貨目標
防疫措施礙供應 削全年手機出貨目標
綠債首日上市破發 沽貨者全損手
綠債首日上市破發 沽貨者全損手
中小銀行加息吸存款 富邦12個月見2.4厘
中小銀行加息吸存款 富邦12個月見2.4厘
美股急瀉拖累 恒指挫523點
美股急瀉拖累 恒指挫523點
Prenetics持20億現金 冀今年完成3併購
Prenetics持20億現金 冀今年完成3併購
疫情壓測「合格」 李澤鉅：業務分佈策略見效
疫情壓測「合格」 李澤鉅：業務分佈策略見效
佳源國際暴瀉停牌 大股東疑同日押股
佳源國際暴瀉停牌 大股東疑同日押股
萬國數據上季成本折舊增 虧損擴大
萬國數據上季成本折舊增 虧損擴大
挪用客戶180萬賭博 前經紀罰終身釘牌
挪用客戶180萬賭博 前經紀罰終身釘牌
太保終身壽險「性價比」招徠
太保終身壽險「性價比」招徠
美零售商業績轉差 Kohl's同店銷售挫5%
美零售商業績轉差 Kohl's同店銷售挫5%
梅爾文資本宣布清盤 美股急挫重創 下月前向投資者退款
梅爾文資本宣布清盤 美股急挫重創 下月前向投資者退款
耶倫：美勢拒延豁免 俄債務或違約
耶倫：美勢拒延豁免 俄債務或違約
張兆聰：中遠海運穩健 估值偏低值博
張兆聰：中遠海運穩健 估值偏低值博
方保僑：馬斯克購Twitter玄機
方保僑：馬斯克購Twitter玄機
植耀輝：東方海外可長揸收息
植耀輝：東方海外可長揸收息
技術取勝：越秀地產上升動力強
技術取勝：越秀地產上升動力強
盧駿匡：成交未配合 恒指反彈難持久
盧駿匡：成交未配合 恒指反彈難持久
劉思明：電動車新能源內房股韌性強
劉思明：電動車新能源內房股韌性強
周顯：歐亞業務分拆或可避雙重風險
周顯：歐亞業務分拆或可避雙重風險
譚新強：人類面對三大存在性威脅：氣候變化大流行世界大戰
譚新強：人類面對三大存在性威脅：氣候變化大流行世界大戰
湯文亮：匯控應否分拆？
湯文亮：匯控應否分拆？
生活回復正常 利好曼城樓市
生活回復正常 利好曼城樓市
映岸批預售涉262伙 擬下周上樓書 Silicon Hill 1期最快下周初開價
映岸批預售涉262伙 擬下周上樓書 Silicon Hill 1期最快下周初開價
啟德沐泰街8號涉704伙擬現樓推
啟德沐泰街8號涉704伙擬現樓推
淘大業主572萬沽2房 4年實蝕40萬
淘大業主572萬沽2房 4年實蝕40萬
業主移民沽緻藍天車位 低市價一成
業主移民沽緻藍天車位 低市價一成
規劃署反對南生圍緩衝區申建114伙
規劃署反對南生圍緩衝區申建114伙
華懋蔡宏興：旗下暫未有合適地建資助房屋
華懋蔡宏興：旗下暫未有合適地建資助房屋
Silicon Hill 白石角港鐵站惹憧憬
Silicon Hill 白石角港鐵站惹憧憬
白石角將躋身鐵路沿線地區
白石角將躋身鐵路沿線地區