中小銀行加息吸存款 富邦12個月見2.4厘

【明報專訊】近日港匯從弱方有所回升，但港元拆息向上，面對環球利率上升的預期，本港銀行積極以高息搶存款，尤其是中小銀行，近期幾乎每日都有調整息率，昨日輪到富邦銀行，個人客戶以全新資金或開立港元定期存款戶口，存款金額50萬元或以上，12個月港元定存年息由2.1厘加至2.4厘，暫為全城最高（見表）。9個月定存亦由1.8厘加至2.1厘，6個月定存年息由1.5厘加至1.8厘。
華僑永亨銀行亦推出2厘以上的定存優惠，該行的優惠適用於在該行認購綠債的客戶，12個月定存年息達2.3厘，6個月則為1.38厘，起存額為5萬元。
計及新加入戰團的華僑永亨，目前有最少6家銀行的港元定存年息達到2厘水平，除最高的富邦外，招商永隆24個月及12個月利率分別為2.3厘及2.1厘。工銀工洲及星展均為最高2.2厘，存期分別是388天及12個月。南商則為2厘。
富邦銀行亦同時推出高息美元定存，起存額等值為50萬港元或以上，12個月利息可達2.6厘。
近日港元拆息向上，與樓按相關的1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）昨日微升至0.186厘，3個月、6個月及12個月HIBOR均按日錄得升幅，其中12個月HIBOR已升至2.6厘。