經濟

防疫措施礙供應 削全年手機出貨目標

【明報專訊】《日經亞洲》昨日引述消息報道，由於防疫措施令供應鏈中斷，小米（1810）、OPPO和vivo等主要國產手機品牌已通知供應商，未來數季需削減訂單。

據報道，小米將全年手機銷量目標由2億部下調至1.6億至1.8億部，跌幅達一至兩成；數字亦較去年出貨1.91億部減少5.8%至16.2%。績前傳出利淡消息，拖累小米股價低開低走，昨天收報11.08元，跌半成。

總裁王翔：疫下全球市佔仍保持第三

在昨天傳媒會議上，小米管理層沒有正面回應該報道。集團總裁王翔表示，小米正密切留意全球疫情、晶片供應等不確定因素，將會持續評估局勢及保持與合作伙伴溝通。他又指出，小米首季市佔保持全球第三，在疫情及智能手機市場收縮的情况下非易事。

在小米大舉下調全年手機出貨量之際，綜合台灣及韓國的媒體報道，蘋果公司（美：AAPL）擬於第二季增產1000萬部iPhone 13 Pro系列手機，其主要代工廠鴻海亦已小規模招工。據報道，今次增產除了是應付新增訂單以外，也為下半年將推出的iPhone 14新機做準備。

iPhone擬增產 鴻海小規模招工

據報道，鴻海季內先後在印度和巴西兩地生產iPhone 13，市場認為拓展印度與南美兩大市場，有助支撐蘋果本季業績表現。事實上，第二季不但是傳統淡季，也是蘋果新舊機種的交接期；不過因應iPhone 13 Pro系列銷售強勁，加上供應量相對短缺，故蘋果計劃於淡季大幅增產。

韓媒The Elec早前傳出蘋果於第二季大幅增產的消息，透露iPhone 13 Pro系列機種的產量將較原計劃增加1000萬部；當中iPhone 13 Pro佔七成，iPhone 13 Pro Max佔三成。

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