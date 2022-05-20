經濟

手機銷售投資拖累 小米純利削半 疫下出貨挫兩成 稱毛利率難維持去年水平

【明報專訊】受新冠疫情復燃、消費意欲審慎及晶片持續短缺等利淡因素籠罩，小米（1810）上季收入和經調整淨利潤下跌，但仍貼近市場預期。惟旗下投資的公允價值變動，拖累小米期內由盈轉虧，錄得5.31億元（人民幣，下同）淨虧損，為市場始料不及。小米總裁王翔昨於傳媒會議上稱，目前內外圍環境不明朗，難以預測年內業務走勢，手機毛利率難回復去年同期水平，低端晶片缺貨仍是集團最大挑戰，但相信第二季度下半段時間逐漸改善。

明報記者 蔡穎霖

截至今年3月底止第一季，小米收入按年下跌4.6%至733.52億元，經調整淨利潤按年「斬半」，錄得28.59億元，兩項表現均稍勝市場預期。受智能手機出貨下跌拖累，期內智能手機收入按年下跌11.1%至457.63億元。另受核心零部件供應的持續短缺、新冠疫情反覆及全球宏觀經濟環境影響，小米上季出貨量按年下跌22%，錄得3850萬部。小米股價昨天收市跌半成。

稱疫情致不少分店關閉

王翔表示，疫情導致不少分店關閉，加上經濟環境影響消費者購買意欲，對小米業績帶來困難。但他相信疫情總會過去，小米會在重點領域持續投入，提升營運效率；惟難以預測集團今年的業務走勢，形容需要按環球通脹、經濟情况等因素判斷。

手機毛利率連跌兩季

期內，小米的智能手機分部毛利率連跌兩季至9.9%（見圖），亦是自2020年第三季以來再次跌至單位數；全球智能手機平均售價（ASP）進一步向上，但被增加逾兩成的銷售及推廣開支所抵消。集團副總裁、首席財務官林世偉解釋，由於去年市場缺貨、沒有作出太多促銷，故令毛利率較高，今年則重回比較正常水平。他續表示，期內分部毛利率按季僅跌0.2個百分點，主要因為促銷舊有庫存所致，冀今年能保持相對健康的毛利率。

首季集團境外市場收入佔比達51%，印度為集團主要的境外市場，但近月小米被指涉非法外匯，遭印度當局調查及扣押資產。王翔昨於會上強調，小米印度一直堅持合法合規經營，集團會保持跟當地政府坦誠溝通，希望能夠達成共識。他指小米在印度有一定市佔率，當地仍是集團的重要市場之一。

投資小米汽車 研發費增16%

至於小米籌備多時的造車業務，王翔沒有透露太多詳情，僅稱集團會保持投入，維持小米汽車將於2024年上半年正式量產的目標不變；小米智能電動車工程團隊亦已增至1200人。按集團業績披露，期內智能電動汽車等創新業務費用為4.25億元，刺激上季研發費用總額增加16%至35億元。

相關字詞﹕智能手機 印度 小米造車

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