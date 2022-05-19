泛海馮兆滔家族1.68億沽屯門屋地

持貨36年帳面升值83倍

上述物業為屯門聽濤村1號屋地，資料顯示，項目本月初以1.68億元售出，項目佔地約10,250方呎，物業現狀實用面積約3952方呎，實呎約4.25萬元，不過，若以地積比1倍計，最高可建樓面約10,250方呎，每方呎樓面地價則約1.64萬元。

資料顯示，該物業由泛海國際馮兆滔家族，早於1986年以兆祺投資有限公司（Kiley Investment Limited）名義斥200萬元購入，持貨36年，帳面勁賺1.66億元或83倍。市場人士指，馮兆滔家族曾居於上述物業，至近年轉為出租，2019年曾獲租客簽下6年租約，首兩年月租8.1萬元，期後每兩年加租不多於10%，即新買家租金回報不足1厘。

士丹頓街舊樓底價5.29億強拍

另外，Holly Property Company Limited持有大部分業權的中環士丹頓街47至57號（單號）舊樓，將於本月30日強拍，底價5.29億元，較財團2020年9月申請時，市場估值約4.0684億元高出約30%。項目佔地約4334方呎，以地積比率8.67倍計，可建樓面約36,837方呎，每方呎樓面地價約14,360元。