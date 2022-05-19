經濟

香港地產

太古城本月30宗租賃 超上月全月

【明報專訊】美國加息對港息影響未明，加上買賣筍盤近月已陸續消化，部分買家暫轉買為租，其中港島指標屋苑太古城本月暫錄30宗租賃成交，已較上月全月約25宗增加兩成，更超越本月迄今約15宗二手買賣成交量。

香港置業首席聯席董事朱永健表示，太古城買賣筍盤經已被消化，加上受美國加息影響，使買賣市場交投放緩，同時帶動租賃交投轉趨暢旺。朱稱，太古城順安閣高層D室，實用面積530方呎，2房間隔、望內園景，以月租約2萬元租出，實用呎租約38元，屬市價水平。業主2005年12月約280萬元購入，租金回報逾8.5厘。

御龍山4房雙套4.75萬租出 呎租34元

受東鐵線過海段通車帶動，東鐵沿線物業租賃暢旺。中原地產分行經理徐家倫表示，火炭御龍山本月暫錄約4宗租賃成交，包括9座高層B室，實用面積1411方呎，4房雙套間隔，以月租47,500元租出，實用呎租34元。原業主2011年約2300萬元購入，租金回報近2.5厘。

另外，亦有買家看好東鐵沿線地區後市，決定轉租為買。美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡黃埔花園一期5座高層F室，實用面積777方呎，屬3房1套房及儲物室間隔，單位向東南，望單邊開揚街景，以1226萬元易手，實呎15,779元，買家為外區租客。原業主於2009年8月以約500萬元購入單位，帳面獲利726萬元或約1.45倍。

市場接連有一手業主沽售單位套現勁賺個案。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳君傲灣2座高層B室，實用面積651方呎，3房1套間隔，以1058萬元易手，實呎16,252元。原業主2005年5月372萬元一手購入，持貨約17年，帳面獲利686萬元或逾1.8倍。

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