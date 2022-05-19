郭晉安1874萬沽紅磡工廈 15年勁賺1324萬

【明報專訊】港鐵（0066）東鐵線過海段早前通車，有名人搶先在通車前沽售紅磡區內物業，並大賺離場。資料顯示，由視帝郭晉安以個人名義持有的紅磡民樂街工廈項目駿昇中心一單位，建築面積3408方呎，本月初（即東鐵線過海段通車前）以1874.4萬元售出，呎價5500元。資料顯示，郭晉安早於2007年10月以550萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利1324.4萬元，賺幅約2.4倍。
事實上，郭晉安胞姐郭致因，即保健品牌草姬國際的創辦人及主席，過去亦持有駿昇中心一個單位，去年1月以3240.64萬元、呎價5200元沽出。她早於2007年10月逾1171萬元購入，持貨逾13年，帳賺逾2000萬元或約1.8倍。
新世界Artisan Lab招租 意向呎租18元
另新世界（0017）響應政府活化工廈計劃，旗下新蒲崗六合街21號活化工廈項目Artisan Lab，項目已屆現樓，現正招租。中原工商部高級分區營業董事周家儉表示，六合街21號樓高22層，面積由約1417方呎至全層8323方呎，發展商意向呎租由16至18元，以最細單位面積計，意向月租由2.27萬至2.55萬元起。他指，適合飲食、零售、服務業及創意工業等行業洽租。資料顯示，項目以玻璃幕牆設計，每層均備有電、煤氣、來去水及獨立洗手間等，當中10樓、11樓及15樓至17樓附設特色平台。
國際企業中心IEC 今年連錄多宗成交
此外，第一集團全新工商廈項目國際企業中心IEC第1至3期，本月連環錄得成交。市場消息指出，項目今年最少售出4個單位及4個車位，單位成交價介乎684萬至2727萬元，呎價約6900至1.4萬元，而車位平均售價則約250萬元，據悉發展商套現逾8000萬元。
美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，市場交投氣氛熾熱，加上不少本港企業及跨國公司遷往荃灣區，帶動區內成交。另一方面，資金對後市轉持樂觀態度，工商業活動陸續恢復，預計寫字樓和新型工廈的買賣及租賃活動會逐步增加。
美聯商業營業董事陳欽豐則表示，北角清華街商廈清暉臺低層1至2室新近以1490萬元售出，單位面積2432方呎，呎價6127元。據悉，買家購入作自用，並配合業務發展。