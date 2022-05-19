郭晉安1874萬沽紅磡工廈 15年勁賺1324萬

事實上，郭晉安胞姐郭致因，即保健品牌草姬國際的創辦人及主席，過去亦持有駿昇中心一個單位，去年1月以3240.64萬元、呎價5200元沽出。她早於2007年10月逾1171萬元購入，持貨逾13年，帳賺逾2000萬元或約1.8倍。

新世界Artisan Lab招租 意向呎租18元

另新世界（0017）響應政府活化工廈計劃，旗下新蒲崗六合街21號活化工廈項目Artisan Lab，項目已屆現樓，現正招租。中原工商部高級分區營業董事周家儉表示，六合街21號樓高22層，面積由約1417方呎至全層8323方呎，發展商意向呎租由16至18元，以最細單位面積計，意向月租由2.27萬至2.55萬元起。他指，適合飲食、零售、服務業及創意工業等行業洽租。資料顯示，項目以玻璃幕牆設計，每層均備有電、煤氣、來去水及獨立洗手間等，當中10樓、11樓及15樓至17樓附設特色平台。

國際企業中心IEC 今年連錄多宗成交

此外，第一集團全新工商廈項目國際企業中心IEC第1至3期，本月連環錄得成交。市場消息指出，項目今年最少售出4個單位及4個車位，單位成交價介乎684萬至2727萬元，呎價約6900至1.4萬元，而車位平均售價則約250萬元，據悉發展商套現逾8000萬元。

美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，市場交投氣氛熾熱，加上不少本港企業及跨國公司遷往荃灣區，帶動區內成交。另一方面，資金對後市轉持樂觀態度，工商業活動陸續恢復，預計寫字樓和新型工廈的買賣及租賃活動會逐步增加。

美聯商業營業董事陳欽豐則表示，北角清華街商廈清暉臺低層1至2室新近以1490萬元售出，單位面積2432方呎，呎價6127元。據悉，買家購入作自用，並配合業務發展。