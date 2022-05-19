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經濟
2022年5月19日星期四
技術取勝
投資策略
騰訊首季經調整純利挫23% 手遊業務停滯 員工成本急增
聯營公司持股估值 較去年底縮水33%
人行原貨幣政策司長孫國峰受查
瑞銀高盛齊唱淡 料中國今年GDP難達標
內地保關鍵市場 新能源車補貼傳延長
Burberry去年度經調整利潤升32%
綠債暗盤穿底 零售債券恐首見紅 分析︰債息抽升 機構投資者興趣減
最少5家銀行港元定存年息逾2厘
周焯華旗下太陽城凱升 「愛將」盧衍溢接手
一田：消費券帶動 4月超市百貨銷售升雙位數
IATA總幹事：中國「清零」礙亞洲復蘇
港燈推延繳電費計劃 共500飲食業客戶申請
綠景中國：今年到期可換股債延明年
企業收入跌 內銀不良貸款恐增 比例升至1.82% 銀保監強調仍在合理水平
許正宇：21中概股回港 改良上市制度增吸引力
英上月CPI飈9% 40年新高 核心通脹按年升6.2% 英鎊跌0.9%
通脹憂慮增 美股三大指數早段挫
日首季實際GDP收縮1%
馬斯克：改造Twitter成西方微信持開放態度
張兆聰：資金炒落後 券商股可冷吼
技術取勝：大唐發電料向1.35元推進
羚邦重金谷《咒術迴戰》電影
恒馳再押後3個月量產
劉思明：港股乏力 吼消費概念股
周顯：匯控分拆亞洲業務 不會失外資行「光環」
湯文亮：馬斯克荷蘭式拍賣鋤價
Silicon Hill 217呎起 白石角最細 1期批預售涉576伙 2房戶佔近半
80後手機殼創辦人 7630萬首置購傲瀧
郭晉安1874萬沽紅磡工廈 15年勁賺1324萬
太古城本月30宗租賃 超上月全月
泛海馮兆滔家族1.68億沽屯門屋地
浙商證券李超：基建央企領軍城市更新 撐內房投資
「租房不穩定 必須有一套房」
技術取勝：大唐發電料向1.35元推進
【明報專訊】耐世特或上試5.2元（圖）
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