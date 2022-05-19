馬斯克：改造Twitter成西方微信持開放態度

指微信介面好用 沒垃圾信息

馬斯克本周在一個科技論壇表示，若身處中國，基本上依賴微信生活，它相當於Twitter加上PayPal（美：PYPL），再加上大量軟件，將多種軟件功能結合。他又認為微信介面很好用，且沒有垃圾信息，內容創作者更可獲得打賞收入，但中國以外沒有類似的軟件。不過他表示，不一定把Twitter打造成超級軟件，也可重新建立一個新產品。

馬斯克此前表示，在核實Twitter的虛假及垃圾電郵帳戶前，交易「無法推進」。《商業內幕》引述研究機構SparkToro及Followerwonk的研究指出，馬斯克Twitter帳號的9300萬追隨者當中，可能有23.42%是虛假及垃圾郵件帳戶；若計入90天以上沒有發帖的殭屍帳戶，比例更達70.23%。兩家機構認為，如果帳戶的可疑特徵過多，例如個人資料包含與垃圾郵件相關的關鍵字，又或顯示的位置與已知地名不匹配，就可能是虛假帳戶。

（綜合報道）

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