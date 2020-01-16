英上月CPI飈9% 40年新高 核心通脹按年升6.2% 英鎊跌0.9%

面對全球能源價格上漲，英國能源監管機構批准業界4月起將能源價格最高上調54%，推動上月通脹急速攀升。英國上月汽油價格按年升28.9%，電力價格升53.3%，天然氣價升95.5%。剔除波動較大的能源和食品價格，英國4月核心通脹按年升6.2%，遠高於3月5.7%的升幅。通脹急劇惡化引發市場擔憂，英鎊兌美元昨低見1.2374，跌幅達0.9%。

分析：通脹急升削購買力 嚴重影響經濟

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析，通脹急速上升將導致消費者購買力下降，對英國經濟產出帶來嚴重影響，潛在的經濟衰退威脅，可能限制英倫銀行收緊貨幣政策的力度，加上美國聯儲局將大幅加息，可能導致英鎊進一步轉弱。英倫銀行迄今加息4次，將指標利率提升至1厘，是13年最高水平。

摩通資產管理公司策略師克羅夫頓（Ambrose Crofton）指出，英國首季失業率降至3.7%的半世紀低位，上班族的議價能力提升，紛紛要求僱主提高工資應對通脹，當前的風險在於，如果英倫銀行加息過快，可能會抑制需求使經濟衰退；若加得不夠，可能會令通脹預期加劇，進一步推動工資與物價螺旋式增長。

英國的食品及非酒精飲品價格，上月按年上漲6.7%，是2011年以來最大升幅。英國零售商馬莎（英：MKS）警告，今年底食品價格升幅可能飈升至10%。保守黨下議院議員麥克萊恩（Rachel Maclean）此前表示，生活負擔較大的民眾可考慮增加工時，或另找薪水更高的工作而引起爭議。

通脹壓力下 1/4受訪英人減用餐

英國天空新聞與市場調查機構Ipsos合作進行的民調顯示，四分之一的受訪英國人在通脹壓力下，減少進食次數（skipping meals）。逾八成受訪英國人憂慮生活成本上漲，恐自己未來半年可能無力負擔食品及能源等生活所需。英國一家大型餐飲供應商表示，學校正面臨艱難的抉擇，就是到底減少學生的用餐份量，還是採用價格較低的食材。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）此前警告，世界末日般（apocalyptic）的食品價格升幅，對窮人造成災難性影響。

英倫銀行此前已警告，由於能源價格上限稍後可能進一步提升，預期10月通脹率將突破10%。英國商會（British Chambers of Commerce）經濟主管Suren Thiru昨警告，通脹對消費者支出和商業投資等經濟增長驅動因素造成嚴重破壞，英國第三季恐陷入衰退。

（綜合報道）

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