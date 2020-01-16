IATA總幹事：中國「清零」礙亞洲復蘇

指日本沒明確計劃讓所有人入境

國際航協指出，在過去兩年疫情期間，亞太地區的國際客運需求一直徘徊在一成或以下，而3月份的國際客運需求只達到疫情前水平的17%。Willie Walsh指出，這遠低於市場已恢復至疫情前水平60%的全球趨勢，並認為亞太地區出現滯後是由於政府的限制。他表示，一個地區愈早「開關」，便會愈早看到該地區的旅遊業復蘇，以及將帶來的經濟利益。

Willie Walsh又評述中國及日本的情况，他指出，只要中國政府繼續保持其「清零政策」的抗疫做法，就很難看到該國的邊境重新開放。至於日本，雖然已允許旅行措施，但沒有明確的計劃讓所有遊客入境，或重新開放日本。他敦促各國應採取更大膽措施來恢復和開放該國的邊界，例如，取消對所有接種疫苗旅客的隔離限制，並取消抵達機場的檢測和每日旅客入境上限。