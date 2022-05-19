經濟

一田：消費券帶動 4月超市百貨銷售升雙位數

【明報專訊】政府於上月初發放首輪電子消費券，加上限制社交距離等防疫措施陸續放寬，刺激超市、百貨等業務反彈。一田百貨行政總裁黃思麗表示，消費券發放後首兩個星期，整體生意額有明顯帶動，隨後則回復至以往水平，可見消費券確實有助改善市道氣氛，但僅屬短期幫助。

提及早前政府放寬晚市堂食等防疫令，黃思麗表示，超市分部營業額於放寬首日按年錄雙位數跌幅，但隨後未見明顯變化。她指一田今年首季整體銷售額按年錄得低單位數增長，當中主要由超市帶動；百貨收入則繼續下跌。不過，4月份超市及百貨等兩個分部，均按年錄得雙位數升幅，帶動一田今年首4個月銷售額較去年同期錄約6.5%升幅。

展望全年，黃思麗表示，環球經濟及疫情仍有不確定因素，故難以預測市况或生意額走勢。她表示，目前維持全年整體銷售額增長3%至4%預測，並預計毛利率或較去年輕微下跌，主要由於運輸、供應鏈等成本上漲，持續為經營帶來壓力。

運輸供應鏈成本漲 續成經營壓力

一田於2020年推出便利店品牌「KONBINI」，第二間位於天水圍分店將於明天（20日）開幕。黃思麗稱，品牌仍維持今年開設2至3間分店的目標，其中首選地區為新界及九龍；另外一田百貨於去年完成西環、大埔及荃灣等3間分店大規模翻新，今年未有翻新計劃，局部改善工程則會持續進行。

上 / 下一篇新聞

騰訊首季經調整純利挫23% 手遊業務停滯 員工成本急增
騰訊首季經調整純利挫23% 手遊業務停滯 員工成本急增
聯營公司持股估值 較去年底縮水33%
聯營公司持股估值 較去年底縮水33%
人行原貨幣政策司長孫國峰受查
人行原貨幣政策司長孫國峰受查
瑞銀高盛齊唱淡 料中國今年GDP難達標
瑞銀高盛齊唱淡 料中國今年GDP難達標
內地保關鍵市場 新能源車補貼傳延長
內地保關鍵市場 新能源車補貼傳延長
Burberry去年度經調整利潤升32%
Burberry去年度經調整利潤升32%
綠債暗盤穿底 零售債券恐首見紅 分析︰債息抽升 機構投資者興趣減
綠債暗盤穿底 零售債券恐首見紅 分析︰債息抽升 機構投資者興趣減
最少5家銀行港元定存年息逾2厘
最少5家銀行港元定存年息逾2厘
周焯華旗下太陽城凱升 「愛將」盧衍溢接手
周焯華旗下太陽城凱升 「愛將」盧衍溢接手
IATA總幹事：中國「清零」礙亞洲復蘇
IATA總幹事：中國「清零」礙亞洲復蘇
港燈推延繳電費計劃 共500飲食業客戶申請
港燈推延繳電費計劃 共500飲食業客戶申請
綠景中國：今年到期可換股債延明年
綠景中國：今年到期可換股債延明年
企業收入跌 內銀不良貸款恐增 比例升至1.82% 銀保監強調仍在合理水平
企業收入跌 內銀不良貸款恐增 比例升至1.82% 銀保監強調仍在合理水平
許正宇：21中概股回港 改良上市制度增吸引力
許正宇：21中概股回港 改良上市制度增吸引力
英上月CPI飈9% 40年新高 核心通脹按年升6.2% 英鎊跌0.9%
英上月CPI飈9% 40年新高 核心通脹按年升6.2% 英鎊跌0.9%
通脹憂慮增 美股三大指數早段挫
通脹憂慮增 美股三大指數早段挫
日首季實際GDP收縮1%
日首季實際GDP收縮1%
馬斯克：改造Twitter成西方微信持開放態度
馬斯克：改造Twitter成西方微信持開放態度
張兆聰：資金炒落後 券商股可冷吼
張兆聰：資金炒落後 券商股可冷吼
技術取勝：大唐發電料向1.35元推進
技術取勝：大唐發電料向1.35元推進
羚邦重金谷《咒術迴戰》電影
羚邦重金谷《咒術迴戰》電影
恒馳再押後3個月量產
恒馳再押後3個月量產
劉思明：港股乏力 吼消費概念股
劉思明：港股乏力 吼消費概念股
周顯：匯控分拆亞洲業務 不會失外資行「光環」
周顯：匯控分拆亞洲業務 不會失外資行「光環」
湯文亮：馬斯克荷蘭式拍賣鋤價
湯文亮：馬斯克荷蘭式拍賣鋤價
Silicon Hill 217呎起 白石角最細 1期批預售涉576伙 2房戶佔近半
Silicon Hill 217呎起 白石角最細 1期批預售涉576伙 2房戶佔近半
80後手機殼創辦人 7630萬首置購傲瀧
80後手機殼創辦人 7630萬首置購傲瀧
郭晉安1874萬沽紅磡工廈 15年勁賺1324萬
郭晉安1874萬沽紅磡工廈 15年勁賺1324萬
太古城本月30宗租賃 超上月全月
太古城本月30宗租賃 超上月全月
泛海馮兆滔家族1.68億沽屯門屋地
泛海馮兆滔家族1.68億沽屯門屋地
浙商證券李超：基建央企領軍城市更新 撐內房投資
浙商證券李超：基建央企領軍城市更新 撐內房投資
「租房不穩定 必須有一套房」
「租房不穩定 必須有一套房」