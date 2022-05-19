經濟

最少5家銀行港元定存年息逾2厘

【明報專訊】近月本港銀行不斷調升港元定存年利率，目前已與2.5厘的綠債保證回報相差不遠。若以12個月或以上的存期而言，目前已有最少5家銀行的港元定存年息達2厘或以上，最新有工銀亞洲再次調升存息，把388天期的港元定存年息，由2厘再加至2.2厘，228天期亦由1.55厘加至1.65厘，98天期由1.05厘加至1.2厘，這已是該行本月最少第三次加存息。上述存息的起存額為80萬元，且必須為全新資金及該行「理財金」客戶。而適用於續期的定期存款，最高為1.95厘，存期為12個月，起存額同樣為80萬元。

招商永隆年息最高 24個月達2.3厘

目前以較長存期而言，最高年息為招商永隆，24個月期年利率為2.3厘，直逼零售綠債的2.5厘保證回報。起存額為50萬元。該行12個月存期的年利率亦有2.1厘。另外，星展、富邦及南商的12個月港元定存，年利率分別為2.2厘、2.1厘及2厘，起存額分別為5萬元、50萬元及10萬元。

工銀亞洲富邦美元定存年息達2.3厘

部分銀行的美元定期存款則較高，例如工銀亞洲同樣為388天存期的美元定存，較其港元定存高0.1厘，達2.3厘。富邦的美元定存最高亦有2.3厘。除美元存款外，人民幣的定存年息普遍更高，例如招商永隆、富邦及信銀國際的人民幣定存均高達2.8厘。不過，與綠債相比，承做人民幣定存或有較高的匯率風險。

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