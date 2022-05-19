內地保關鍵市場 新能源車補貼傳延長

車股急漲 蔚來升7.3%

路透社表示，中國正在與汽車製造商就延長今年到期的電動汽車的高成本補貼進行談判，希望企業能在整體經濟放緩的情况下保持關鍵市場的增長。報道引述知情人士稱，當局正在審查一項具體措施，將取消對合格電動汽車和部分電動汽車增加購置稅的計劃。所有汽車製造商都可以獲得補貼，當中亦包括，電動汽車巨頭特斯拉（美：TSLA）等非中國企業。

報道引述市場分析師稱，中國昂貴的補貼計劃被認為創造了全球最大的電動汽車市場。自2009年開始補貼以來，截至去年年底，已向包括商業車隊運營商在內的買家發放約1000億元人民幣。事實上，電動車補貼計劃原定於2020年底逐步取消，但中央政府將其延長了兩年，以在疫情大流行後，刺激汽車需求；而今年初至今，上海等地封城防控措施，令不少在當地的車廠需暫停生產。

另據《中國證券網》表示，汽車下鄉政策有望於6月初出台，鼓勵車型為15萬元人民幣以內的汽車（含燃油車及新能源汽車），每輛車補貼範圍或在3000元至5000元人民幣。業內專家預計，汽車下鄉將促進燃油車20萬至30萬輛銷量，促進新能源汽車30萬至50萬輛銷量。