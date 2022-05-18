安聯投資符致華：食水寵物看俏

外圍方面，符致華表示，疫情開始退卻，不少國家開始回復疫情前生活，但在疫情期間大家養成的習慣則會改不回去，例如有公司容許員工永久在家工作，或網上開會；又例如疫情令網上求診變得日常，足不出戶避免感染病毒，毋須預約也有藥物上門。還可提供病假紙證明。他認為，在疫情期間有些投資主題已逐漸成形。

網上開會求診冒起 變新投資主題

符致華分享不少客戶在現時波動市况下都是分散投資，他亦認為近年不少投資者都偏好主題式投資，好似在疫情初期科技板塊便獨佔鰲頭，科技創新日益滲入大家日常生活。如果某一行業的商業模式因為結構原因而逐漸壯大便屬其一；又如減碳投資的步伐加快、消費者日益關注可持續發展、基礎建設老化或不足、甚至是醫療科技的進步等，都是未來結構增長所在。此外，全球復蘇之際，遇上半導體供應短缺，故該基金中人工智能主題所持有的晶片製造商也錄得亮麗表現。

多元主題的理念是聚焦於5至7個具有不同推動力的主題，符致華表示：「以安聯投資旗下安聯多元主題基金的投資策略便是從中挑選有望受惠這些主題的一系列企業，這些企業都須符合基金的投資核心原則。主題式投資的吸引之處，不一定是因為他們具有高增長潛力，而是無論市場走勢如何，這些與未來主題相關的商業模式都更有機會取得上風。」事實上，不同的主題於年內的增長前景及程度均會有所差異，在現實生活中，其潛在表現所獲得的關注度也會有落差。在經濟周期中，不同主題往往會上下移動，如果投資者偶爾在主題之間切換，或在產品表現形式之間轉移偏好，從而應對外圍環境，那麼他們可以期待更好的回報。基金七大主題中，他看好寵物經濟，因為不少人以貓狗當作自己的子女。

大宗商品價格上漲 成全球趨勢

他表示，多個主題中很多趨勢發展並未受到疫情肆虐的打擊，反而因為疫情而有所加速：無現金支付的認受性愈來愈高、串流影片日益受歡迎、虛擬會議漸漸普及、遙距診症開始冒起等。這些趨勢均會產生更多數據，並證明了數碼生活正在奪去傳統模式的市場份額。他亦舉例，如千禧一代的選民比例上升，並開始擔當決策職級，減碳呼聲因而一直增加，市場對電動車、可持續消費品和可持續生活方式的接受程度也愈來愈高。

今年值得注意的全球趨勢之一，是各種大宗商品價格上漲，例如隨着電動車的需求激增，鋰的價格即將達到10年高位。基金組合在基礎建設及新世代能源主題中也有作出相應的部署。此外，農產品價格終於回到多年前的高位，這對農業收入來說是好事，因為行業有能力提升現代農業設備（如節水灌溉技術）的投資。最近，新世代能源主題成為外界關注焦點，原因是2021年聯合國氣候變化大會（COP26）點出了氣候變化和其他環境挑戰的迫切性。全球最大溫室氣體排放國的中國，承諾到2030年實現25%的能源來自非化石燃料及承諾到2060年實現碳中和，可見環保對世界的重要性。另一方面，美國總統拜登推出的美國基建法案也將利好新世代能源主題及基礎建設主題，此法案將成為美國數十年來最龐大的基建投資，綠色能源措施包括在全美建立電動車充電裝置網絡。

符致華表示，自年初以來，投資組合對科技和消費周期板塊的投資相應減少，而對原材料板塊的投資則有所增加，原因是基金經理認為原材料將會受惠於通脹升溫。

廉價勞工時代終結 機械人投資增

在後疫情期間許多人開始重新考慮他們的職業選擇，再加上以往全球化所提供的廉價勞動力已經終結，以及旅遊限制放寬，所以工資上漲和供應鏈中斷也不足為奇。為了應對這個趨勢的發展，未來自動化和機械人技術方面的投資或會增加。

明報記者 龍彩霞

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