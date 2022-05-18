經濟

香港地產

匡湖居相連屋6888萬沽 實呎3.3萬雙破頂

【明報專訊】老牌低密度豪宅屋苑連錄天價成交，繼大埔康樂園早前錄得「堡壘屋」以3億元、呎價逾3萬元易手，創屋苑新高後，西貢匡湖居1期新近錄得相連洋房成交，兩座洋房實用面積合共2096方呎，附連逾2000呎花園及雙船位，最新獲外區用家以6888萬元承接，實呎32,863元，成交價及呎價均創屋苑新高。

中原地產高級分行經理劉國輝表示，上址原業主分別於2003年以580萬元及2006年以1200萬元購入上述兩個洋房，帳面大幅獲利5108萬元或逾2.8倍。

翻查資料，屋苑上一個高價紀錄，為去年8月由匡湖居1期一個單號屋創出，當時以3100萬元成交，實呎29,580元，成交價及呎價均創屋苑新高。以呎價計，最新成交將屋苑舊有呎價紀錄再推高3280元或約11%。

嘉雲臺本月4成交 3房4900萬易手

東半山老牌豪宅交投亦暢旺，白建時道嘉雲臺往常每年全年僅錄得約4宗成交，惟本月已連錄4宗二手買賣。美聯首席區域營業董事何璦麟表示，屋苑新錄4座中高層A室，實用面積1439方呎，3房套連儲物室間隔，以4900萬元易手，實呎34,051元。原業主於2018年6月份以約4000萬元購入上述物業，帳面獲利約900萬元，物業升值約23%。

香港紗廠家族4388萬沽安廬 8年升五成

有老牌家族亦趁市旺沽貨勁賺套現。資料顯示，落成於1964年、樓齡58年的蟠龍道安廬，一個實用1884方呎的中層單位，上月以4388萬元售出，實呎23,281元。物業原業主為王𦦵樺（WONG JAMES SAINT JR.），為香港紗廠國際集團王氏家族成員，2014年以2970萬元購入，帳面獲利1418萬元或約48%。

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