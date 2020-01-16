經濟

香港地產

瓏碧周六首輪賣70伙 暫收350票超額4倍

【明報專訊】以41名校網作為一大賣點的碧桂園（2007）九龍城新盤瓏碧，昨日上載銷售安排。碧桂園香港營銷管理部營銷總監林曉箐表示，瓏碧將於本周六（21日）於黃大仙現祟山商場開售項目首兩張價單共70伙，單位實用面積213至414方呎，涵蓋開放式至2房單位。

扣除最高13%樓價折扣後，單位折實價499.8萬至1092.2萬元，折實實呎21,887至27,198元，折實平均呎價24,796元，當中有九成單位折實價低於1000萬元。林續稱，瓏碧周六開售不設大手客時段，將於周五（20日）下午3時截票，同日5時抽籤。市場消息稱，項目過去6日累收約350票，以開售70伙計，超額認購約4倍。

華懋旗下薄扶林碧麗軒已屆現樓，早前已上載樓書及推出4伙複式單位招標，發展商昨日下午開放現樓供預約參觀。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，意向價將參考南區住宅成交價，亦將視乎市場反應加推單位。近月多個豪宅新盤部署推售，吳認為百貨應百客，絕對不怕競爭。

碧麗軒首開現樓示範單位

發現商昨日亦首度開放現樓複式示範單位予傳媒參觀；包括單位01連家俬示範單位，實用面積2646方呎，4房4套複式間間隔，屬於全盤最大的複式戶。長形客飯廳面積逾700方呎，外接361方呎私人花園；主人房享開揚海景，面向南丫島方向，景色怡人。

此外，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏II，日前落實本周五（20日）首輪開售首3張價單共428伙後，發展商指，項目自上周六（14日）起收票，過去4日累收約3380票，超額認購約7倍。

上 / 下一篇新聞

劉鶴再撐平台經濟 中概ADR飈 稱處理好政府市場關係 支持國內外上市
劉鶴再撐平台經濟 中概ADR飈 稱處理好政府市場關係 支持國內外上市
美憂經濟衰退 人幣兌美元一周高
美憂經濟衰退 人幣兌美元一周高
美銀：投資者持現金比例21年高
美銀：投資者持現金比例21年高
總商會新主席冀新特首優先全面通關
總商會新主席冀新特首優先全面通關
中國美商會：內地堅持清零 美企或減投資
中國美商會：內地堅持清零 美企或減投資
基金互認反應淡 基金公會促撤駐港規定
基金互認反應淡 基金公會促撤駐港規定
京東：Omicron「雙殺」線上線下零售 上季收入增長18％ 上市以來最慢
京東：Omicron「雙殺」線上線下零售 上季收入增長18％ 上市以來最慢
高銀金融國際中心買家遭「殺訂」20億興訴
高銀金融國際中心買家遭「殺訂」20億興訴
宏利香港：首季新造業務價值跌兩成
宏利香港：首季新造業務價值跌兩成
新世界旗下Humansa擬今年開15間醫療中心
新世界旗下Humansa擬今年開15間醫療中心
星投資平台Syfe攻港 首推「直接投資」產品
星投資平台Syfe攻港 首推「直接投資」產品
馬斯克施壓 Twitter跌破40美元 指確認垃圾帳戶數目前 交易「無法推進」
馬斯克施壓 Twitter跌破40美元 指確認垃圾帳戶數目前 交易「無法推進」
上季少賺25% 沃爾瑪股價挫8%
上季少賺25% 沃爾瑪股價挫8%
股神234億入股 花旗股價早段升6%
股神234億入股 花旗股價早段升6%
張兆聰：汽車零部件股發力 時代電氣強勢
張兆聰：汽車零部件股發力 時代電氣強勢
技術取勝：九龍倉短線22元阻力大
技術取勝：九龍倉短線22元阻力大
李澤鉅：主持會議高層喺邊 總部自然喺邊
李澤鉅：主持會議高層喺邊 總部自然喺邊
雷軍公餘時間化身汽車KOL
雷軍公餘時間化身汽車KOL
劉思明：車股炒復蘇 吉利落後可吼
劉思明：車股炒復蘇 吉利落後可吼
周顯：反對匯控分拆說法自相矛盾
周顯：反對匯控分拆說法自相矛盾
湯文亮：最強賣樓策略 讓準買家等待
湯文亮：最強賣樓策略 讓準買家等待
盧楚仁：金價處轉熊關鍵時刻
盧楚仁：金價處轉熊關鍵時刻
紅磡焦點重建盤 必嘉坊1期千伙快推 主打1及2房單位 3期共2800伙
紅磡焦點重建盤 必嘉坊1期千伙快推 主打1及2房單位 3期共2800伙
恒地古洞申建近千伙 開放式201呎起
恒地古洞申建近千伙 開放式201呎起
匡湖居相連屋6888萬沽 實呎3.3萬雙破頂
匡湖居相連屋6888萬沽 實呎3.3萬雙破頂
11 SKIES 7月起分段開幕 商廈近半租出
11 SKIES 7月起分段開幕 商廈近半租出
馬鞍山泓碧4房大宅 享園海雙景
馬鞍山泓碧4房大宅 享園海雙景
洋房呎價高見4.54萬 馬鞍山新高
洋房呎價高見4.54萬 馬鞍山新高
安聯投資符致華：食水寵物看俏
安聯投資符致華：食水寵物看俏