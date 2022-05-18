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2022年5月18日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
劉鶴再撐平台經濟 中概ADR飈 稱處理好政府市場關係 支持國內外上市
美憂經濟衰退 人幣兌美元一周高
美銀：投資者持現金比例21年高
總商會新主席冀新特首優先全面通關
中國美商會：內地堅持清零 美企或減投資
基金互認反應淡 基金公會促撤駐港規定
京東：Omicron「雙殺」線上線下零售 上季收入增長18％ 上市以來最慢
高銀金融國際中心買家遭「殺訂」20億興訴
宏利香港：首季新造業務價值跌兩成
新世界旗下Humansa擬今年開15間醫療中心
星投資平台Syfe攻港 首推「直接投資」產品
馬斯克施壓 Twitter跌破40美元 指確認垃圾帳戶數目前 交易「無法推進」
上季少賺25% 沃爾瑪股價挫8%
股神234億入股 花旗股價早段升6%
張兆聰：汽車零部件股發力 時代電氣強勢
技術取勝：九龍倉短線22元阻力大
李澤鉅：主持會議高層喺邊 總部自然喺邊
雷軍公餘時間化身汽車KOL
劉思明：車股炒復蘇 吉利落後可吼
周顯：反對匯控分拆說法自相矛盾
湯文亮：最強賣樓策略 讓準買家等待
盧楚仁：金價處轉熊關鍵時刻
紅磡焦點重建盤 必嘉坊1期千伙快推 主打1及2房單位 3期共2800伙
瓏碧周六首輪賣70伙 暫收350票超額4倍
恒地古洞申建近千伙 開放式201呎起
匡湖居相連屋6888萬沽 實呎3.3萬雙破頂
11 SKIES 7月起分段開幕 商廈近半租出
馬鞍山泓碧4房大宅 享園海雙景
洋房呎價高見4.54萬 馬鞍山新高
安聯投資符致華：食水寵物看俏
劉思明：車股炒復蘇 吉利落後可吼
【明報專訊】恒指大幅反彈，離岸人民幣回升，走資壓力減，對港股具積極作用。科技股及汽車股成升市火車頭，落後的吉利（0175）出現轉強走勢，值得留意。
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