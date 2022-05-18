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馬斯克施壓 Twitter跌破40美元 指確認垃圾帳戶數目前 交易「無法推進」

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克上周以Twitter（美：TWTR）充斥虛假及垃圾郵件帳戶為由，宣布暫緩價值440億美元（約3432億港元）的Twitter收購交易後，昨進一步向Twitter施壓，威脅在確認機器人及垃圾帳戶的數量前，交易「無法推進」（cannot move forward）。馬斯克周一亦曾表示，「不排除」以較低價格達成收購交易。外界揣測他可能重新談判交易價格，甚至擱置交易，拖累Twitter股價周一暴跌8.2%，跌至37.39美元，遠低於他原本提出的每股54.2美元收購價。Twitter昨天早段股價微跌。

根據Twitter提交的第一季用戶數據，其2.29億可貨幣化每日活躍用戶（mDAU）當中，虛假及垃圾郵件帳戶佔比估計不足5%。不過馬斯克周一在一場科技會議聲言，Twitter的機器人帳戶數量「像人的靈魂一樣不可知」，保守估計虛假帳戶至少佔全部帳戶的20%，並反問是否有可能高達90%。

稱保守估計垃圾帳戶佔兩成

馬斯克表示，收購Twitter的建議，是基於Twitter提交給美國證交會（SEC）的帳戶數據必須準確，但該公司行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）拒絕展示虛假帳戶少於5%的證據，除非他提交證明，否則交易無法推進。

馬斯克上周末曾表示，計劃自行隨機抽取100個有大量追隨者的帳戶分析。在剔除這些帳戶的首1000個追隨者後，然後每10個追隨者為一組，選出每組第10人來檢查是否虛假帳戶。他指出100個帳戶抽樣，是因為這是Twitter的樣本數。馬斯克又聲言，Twitter法律團隊不滿其公開Twitter的調查方法，指其違反保密協議。

阿格拉瓦爾周一澄清，Twitter每天暫停50多萬個懷疑垃圾帳戶，每周封鎖數百萬個可疑帳戶，每季又會以人手檢查數以千計帳戶，誤差幅度（margins of error）完全在此前估計的垃圾郵件帳戶佔日常用戶不到5%的範圍內。

此外，Twitter表示，已就馬斯克以每股54.2美元收購的交易，向SEC提交股東委託書（proxy statement），概述股東為交易投票時需注意的事項。委託書反映馬斯克似乎急於達成協議，在4月23至24日與Twitter談判時並無盡職調查（due diligence），且未有提及可能妨礙交易的虛假帳戶威脅。自4月25日簽署交易協議後，馬斯克卻質疑少於5%虛假帳戶的準確性，並指比例至少達20%，儘管Twitter表示其提交的文件僅提供了估值。

簽約前未提質疑 或掀訴訟

Twitter聲明顯示，雙方達成協議前，馬斯克沒有尋求獲取虛假帳戶的數據，又或要求Twitter提供任何非公開信息。法律專家表示，如果馬斯克試圖退出交易，可能會在法庭敗訴。但任何訴訟都需一段時日，將為Twitter業務帶來不確定。

（綜合報道）

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