宏利香港：首季新造業務價值跌兩成

醫療保單銷售數目按年增長16%

宏利表示，第一季銷售額下降，主要由於季內香港在爆發新一波疫情後收緊防疫措施，以及香港與內地的邊境限制措施繼續影響兩地的跨境經濟活動。新造業務價值按年下跌，則由於季內銷售量下降。

不過該行指出，新造業務產品組合改善，以及醫療保單銷售額的增長，則抵消上述銷售量跌幅。戴明均表示，持續疫情帶動康健保障產品，在第一季度錄得強勁需求，醫療保單銷售數目按年增長16%。在3月稅季結束前，該行售出的自願醫保計劃保單數目錄得按年30%的增幅。

季內核心盈利按年增長1%

宏利香港季內核心盈利錄得17.1億港元，按年增長1%，增幅反映有效保單業務的增長、新造業務的利好產品組合以及保單經驗收益，但在本港新冠疫情防疫措施的影響下，新造業務量回落則抵消了上述升幅。宏利期內代理人數目為1.15萬人，按年增加7%，與去年底的1.16萬人數目相若。