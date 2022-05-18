高銀金融國際中心買家遭「殺訂」20億興訴

第一太平戴維斯：獲委託招標出售全幢物業

另據第一太平戴維斯表示，已獲高銀金融國際中心的銀主及接管人公開委託出售全幢物業，將以價高者得形式作招標出售，截標日期為7月21日。市場人士估計，項目市值料逾百億元。第一太平戴維斯中華區行政總裁李偉文表示，早前已向潛在買家及財團發出招標邀請，至今已收到數組客人查詢，並以本地客為主。他不就早前售價或市值作評論，只強調以價高者得形式出售。

原告指有能力並願意根據協議收購

根據入稟狀，原告Hundred Gain International Limited為Fong Tim旗下離岸公司，被告為高銀金融國際中心控股公司、目前被接管的Cheng Mei Holdings Limited和Goal Eagle Limited。Fong Tim一方指出，在今年2月25日以143億元作價提出收購高銀金融國際中心，並先行支付20.3億元訂金。不過，至同年4月16日，Fong Tim收到接管人單方面通知，中止收購協議及沒收訂金。

Fong Tim指出，其一直有能力並願意根據協議作出收購，被告的行為違反協議條款。在近日（5月13日）被告更錯誤地把物業拍賣出售，並邀請潛在買家在7月21日或之前入標競投。

因此，他要求法庭裁定被告中止協議行為是非法，並頒發禁制令禁止被告出售物業，履行買賣交易或退還20.3億元訂金等。

有關高銀金融國際中心交易波折重重，集團於去年11月披露接獲德銀告知，與Fong Tim的買賣協議於去年9月終止，當時Fong Tim向集團表示，其於去年5月和9月的協議分別支付不可退還的巨額按金， 仍有強烈意願達成交易。

至今年3月高銀再發通告，指接獲資產接管人德銀告知，指Fong Tim及德銀就抵押物業貸款執行一項新買賣協議，並指Fong Tim已「支付一筆不可退還的大筆按金」，預期今年4月29日完成交易。