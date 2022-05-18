經濟

基金互認反應淡 基金公會促撤駐港規定

【明報專訊】中港基金互認安排（MRF）自2015年推出以來反應平平，投資基金公會行政總裁黃王慈明指出，制度存在不少掣肘，其中一項規定是要求所有投資團隊駐港，即不准轉授投資管理職能，變相令產品種類未能涵蓋環球或歐美資產配置。

批「扭曲」一貫做法

她續稱，委派海外基金經理的做法一直行之有效，認為規定「扭曲」一貫做法，未能達到分散風險效果，建議當局取消相關規定。她又稱，跨境理財通亦受限於低至中風險產品的要求，缺乏股票或混合型基金，現時兩者陷「得物無所用」的處境。

基金公會調查顯示，受訪的基金公司中僅32%已參與互認安排，主席鄒建雄指出，不少會員反映應取消內地銷售規模佔基金資產比例不高於50%的要求，以提高基金銷售金額，並取消須在香港註冊等規定。

他又提到，現時互認安排下的基金一般審批時間長達9個月，期望可獲內地監管機構納入「標準」渠道，審批時間縮短至數星期，讓基金公司可貼近市况及投資者需要來推出產品。他又指，目前業界普遍認為沿用的合格境內機構投資者（QDII）相關渠道更便利，視為短期主要商機，但中長期認為理財通及基金互認更具潛力。

財庫局：支持優化措施

財庫局發言人回覆本報查詢表示，局方支持優化基金互認安排，以進一步擴闊兩地基金的銷售網絡，加強香港作為主要國際資產管理中心的競爭力，證監會一直就此與內地當局保持緊密溝通。至於跨境理財通，該局會因應實際運作經驗和市場反應，循序漸進探討優化措施，如逐步增加參與機構、擴大產品範圍、完善銷售安排等。

相關字詞﹕財庫局 跨境理財通 基金互認 投資基金公會

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