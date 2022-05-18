經濟

總商會新主席冀新特首優先全面通關

【明報專訊】新任香港總商會主席阮蘇少湄昨日表示，期望新一屆政府上任後，優先處理3項工作，包括恢復香港對內地和全球各地免檢疫通關。她指出，香港是外向型經濟，通關對經濟復蘇至為重要。總商會立法會代表林健鋒其後表示，商界最關注何時與內地通關，工商、金融業界須來回內地處理公務，對香港作為金融中心相當重要。

強調全面免檢 王冬勝上周促先對外通關

阮蘇少湄指出，香港是開放型經濟體，作為國際和內地之間的超級聯繫人，與內地通關有利各行各業，暢通資金、人才和物資，對香港經濟發展重要，若通關不能即時到位，也期望漸進式與內地和國際通關，加快香港經濟復蘇。她又期望新一屆政府優先重振經濟，加強香港作為國際金融中和商業中心的地位；以及吸引和挽留人才，以維持香港的競爭力及繁榮穩定。

新任主席兼重內地和國際通關的說法，與上周五（13日）卸任主席王冬勝表示，希望先對國際通關取態稍有不同。當時王冬勝表示，世界各地陸續開放關口，希望政府先對外通關，因為本港為全球商業樞紐，對外聯繫相當重要。他又指內地清零僅是內地政策，而香港作為國際金融中心是對外的市場。

政府近期將香港今年經濟增長預測下調至1%至2%，阮蘇少湄表示，香港受疫情影響，人才物流均受影響，經濟環境較為嚴峻。雖然香港基建、人才等基本條件強勁，但若現時情况不改善，其後經濟環境會非常嚴峻，認為今年是經濟發展關鍵的一年。

伙政府向中外推廣香港

對於配合新一屆政府工作，阮蘇少湄表示，過去西方媒體對香港不太了解，商界與政府合作向外國和內地推廣香港，並透過高規格及大型商業活動，例如展覽、會議、文化及體育等，重振香港經濟。

相關字詞﹕林健鋒 阮蘇少湄 通關 香港經濟 總商會

上 / 下一篇新聞

劉鶴再撐平台經濟 中概ADR飈 稱處理好政府市場關係 支持國內外上市
劉鶴再撐平台經濟 中概ADR飈 稱處理好政府市場關係 支持國內外上市
美憂經濟衰退 人幣兌美元一周高
美憂經濟衰退 人幣兌美元一周高
美銀：投資者持現金比例21年高
美銀：投資者持現金比例21年高
中國美商會：內地堅持清零 美企或減投資
中國美商會：內地堅持清零 美企或減投資
基金互認反應淡 基金公會促撤駐港規定
基金互認反應淡 基金公會促撤駐港規定
京東：Omicron「雙殺」線上線下零售 上季收入增長18％ 上市以來最慢
京東：Omicron「雙殺」線上線下零售 上季收入增長18％ 上市以來最慢
高銀金融國際中心買家遭「殺訂」20億興訴
高銀金融國際中心買家遭「殺訂」20億興訴
宏利香港：首季新造業務價值跌兩成
宏利香港：首季新造業務價值跌兩成
新世界旗下Humansa擬今年開15間醫療中心
新世界旗下Humansa擬今年開15間醫療中心
星投資平台Syfe攻港 首推「直接投資」產品
星投資平台Syfe攻港 首推「直接投資」產品
馬斯克施壓 Twitter跌破40美元 指確認垃圾帳戶數目前 交易「無法推進」
馬斯克施壓 Twitter跌破40美元 指確認垃圾帳戶數目前 交易「無法推進」
上季少賺25% 沃爾瑪股價挫8%
上季少賺25% 沃爾瑪股價挫8%
股神234億入股 花旗股價早段升6%
股神234億入股 花旗股價早段升6%
張兆聰：汽車零部件股發力 時代電氣強勢
張兆聰：汽車零部件股發力 時代電氣強勢
技術取勝：九龍倉短線22元阻力大
技術取勝：九龍倉短線22元阻力大
李澤鉅：主持會議高層喺邊 總部自然喺邊
李澤鉅：主持會議高層喺邊 總部自然喺邊
雷軍公餘時間化身汽車KOL
雷軍公餘時間化身汽車KOL
劉思明：車股炒復蘇 吉利落後可吼
劉思明：車股炒復蘇 吉利落後可吼
周顯：反對匯控分拆說法自相矛盾
周顯：反對匯控分拆說法自相矛盾
湯文亮：最強賣樓策略 讓準買家等待
湯文亮：最強賣樓策略 讓準買家等待
盧楚仁：金價處轉熊關鍵時刻
盧楚仁：金價處轉熊關鍵時刻
紅磡焦點重建盤 必嘉坊1期千伙快推 主打1及2房單位 3期共2800伙
紅磡焦點重建盤 必嘉坊1期千伙快推 主打1及2房單位 3期共2800伙
瓏碧周六首輪賣70伙 暫收350票超額4倍
瓏碧周六首輪賣70伙 暫收350票超額4倍
恒地古洞申建近千伙 開放式201呎起
恒地古洞申建近千伙 開放式201呎起
匡湖居相連屋6888萬沽 實呎3.3萬雙破頂
匡湖居相連屋6888萬沽 實呎3.3萬雙破頂
11 SKIES 7月起分段開幕 商廈近半租出
11 SKIES 7月起分段開幕 商廈近半租出
馬鞍山泓碧4房大宅 享園海雙景
馬鞍山泓碧4房大宅 享園海雙景
洋房呎價高見4.54萬 馬鞍山新高
洋房呎價高見4.54萬 馬鞍山新高
安聯投資符致華：食水寵物看俏
安聯投資符致華：食水寵物看俏