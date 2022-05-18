美銀：投資者持現金比例21年高

77%受訪者料滯脹出現

調查還顯示，央行偏鷹的取態被投資者視為最大的尾部風險（受訪者佔比31%），其次是全球經濟衰退（27%），通脹及俄烏戰爭分別為18%及10%，新冠疫情只有1%。美銀首席投資策略師Michael Hartnett表示，投資者傾向認為股市即將出現熊市反彈，但最終的底部還未浮現。調查顯示，除了最擔心經濟衰退之外，通脹和烏克蘭戰爭的風險也是受訪者關切的議題。

投資者現在預計，聯儲局會在這次緊縮周期中平均加息7.9次，上個月預測為7.4次。對全球經濟增長的樂觀程度見有紀錄以來低點，72%的受訪者預期經濟將走弱。

逾半看好原油回報今年最佳

該調查還顯示，投資者不看好股票的程度是2020年5月以來之最，看淡科技股的程度是自2006年8月以來最高。原油或大宗商品的長倉最受歡迎，有28%受訪者認為這是目前最擁擠的交易，其次是美國國債短倉，佔25%。本月有56%受訪者認為原油會是今年最佳回報的投資，高於上月的43%。