經濟

美憂經濟衰退 人幣兌美元一周高

【明報專訊】市場對美國經濟衰退憂慮增加，美匯指數跌穿104水平，帶動人民幣匯率昨日反彈。人民幣中間價昨報6.7854，較上個交易日上升17點子（1元等於1萬點子）；隨着美元下跌，人民幣下午升幅擴大，截至昨晚8時，人民幣在岸價報6.7251，升571點子，離岸價報6.7333，升639點子，升至一周以來最高。

外管局：雙向波動常態化

人民幣近期受美元強勢影響，4月中起自6.4水平急貶，國家外管局副局長、新聞發言人王春英接受央視訪問時表示，人民幣相對全球貨幣穩健，兌一籃子貨幣保持基本穩定，目前在合理均衡水準上保持基本穩定。她指出近年人民幣匯率雙向波動增強，主要受國際金融市場條件、境內外匯供求等多種因素共同影響，趨向常態化雙向波動。

4月結售匯順差190億美元

外管局昨日公布，4月銀行結匯兌回人民幣為2297億美元，將售出外匯為2106億美元，結售匯順差錄得190億美元。今年4月，銀行代客涉及收入為5054億美元，對外付款為4892億美元，錄得順差162億美元。

王春英表示，4月銀行結售匯延續順差趨勢，當前中國跨境資金流動總體穩定，貿易、投資等實體經濟相關跨境資金淨流入維持較高水準，貨物貿易、直接投資等實體經濟相關資金穩步流入，繼續發揮穩定跨境資金流動作用。

相關字詞﹕外管局 人民幣 結售匯

上 / 下一篇新聞

劉鶴再撐平台經濟 中概ADR飈 稱處理好政府市場關係 支持國內外上市
劉鶴再撐平台經濟 中概ADR飈 稱處理好政府市場關係 支持國內外上市
美銀：投資者持現金比例21年高
美銀：投資者持現金比例21年高
總商會新主席冀新特首優先全面通關
總商會新主席冀新特首優先全面通關
中國美商會：內地堅持清零 美企或減投資
中國美商會：內地堅持清零 美企或減投資
基金互認反應淡 基金公會促撤駐港規定
基金互認反應淡 基金公會促撤駐港規定
京東：Omicron「雙殺」線上線下零售 上季收入增長18％ 上市以來最慢
京東：Omicron「雙殺」線上線下零售 上季收入增長18％ 上市以來最慢
高銀金融國際中心買家遭「殺訂」20億興訴
高銀金融國際中心買家遭「殺訂」20億興訴
宏利香港：首季新造業務價值跌兩成
宏利香港：首季新造業務價值跌兩成
新世界旗下Humansa擬今年開15間醫療中心
新世界旗下Humansa擬今年開15間醫療中心
星投資平台Syfe攻港 首推「直接投資」產品
星投資平台Syfe攻港 首推「直接投資」產品
馬斯克施壓 Twitter跌破40美元 指確認垃圾帳戶數目前 交易「無法推進」
馬斯克施壓 Twitter跌破40美元 指確認垃圾帳戶數目前 交易「無法推進」
上季少賺25% 沃爾瑪股價挫8%
上季少賺25% 沃爾瑪股價挫8%
股神234億入股 花旗股價早段升6%
股神234億入股 花旗股價早段升6%
張兆聰：汽車零部件股發力 時代電氣強勢
張兆聰：汽車零部件股發力 時代電氣強勢
技術取勝：九龍倉短線22元阻力大
技術取勝：九龍倉短線22元阻力大
李澤鉅：主持會議高層喺邊 總部自然喺邊
李澤鉅：主持會議高層喺邊 總部自然喺邊
雷軍公餘時間化身汽車KOL
雷軍公餘時間化身汽車KOL
劉思明：車股炒復蘇 吉利落後可吼
劉思明：車股炒復蘇 吉利落後可吼
周顯：反對匯控分拆說法自相矛盾
周顯：反對匯控分拆說法自相矛盾
湯文亮：最強賣樓策略 讓準買家等待
湯文亮：最強賣樓策略 讓準買家等待
盧楚仁：金價處轉熊關鍵時刻
盧楚仁：金價處轉熊關鍵時刻
紅磡焦點重建盤 必嘉坊1期千伙快推 主打1及2房單位 3期共2800伙
紅磡焦點重建盤 必嘉坊1期千伙快推 主打1及2房單位 3期共2800伙
瓏碧周六首輪賣70伙 暫收350票超額4倍
瓏碧周六首輪賣70伙 暫收350票超額4倍
恒地古洞申建近千伙 開放式201呎起
恒地古洞申建近千伙 開放式201呎起
匡湖居相連屋6888萬沽 實呎3.3萬雙破頂
匡湖居相連屋6888萬沽 實呎3.3萬雙破頂
11 SKIES 7月起分段開幕 商廈近半租出
11 SKIES 7月起分段開幕 商廈近半租出
馬鞍山泓碧4房大宅 享園海雙景
馬鞍山泓碧4房大宅 享園海雙景
洋房呎價高見4.54萬 馬鞍山新高
洋房呎價高見4.54萬 馬鞍山新高
安聯投資符致華：食水寵物看俏
安聯投資符致華：食水寵物看俏