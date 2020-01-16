海璇匯呎租破120元 港島東新高

新地：受高品味租客歡迎

新地副董事總經理雷霆回應查詢時表示，上述獲承租單位屬特色戶，無論單位設計、景觀都非常優質，獲租客欣賞及承租。他續稱，海璇整個項目建築質素均相當優秀，而毗鄰的北角匯購物商場，提供完善生活配套，令海璇匯各標準單位租金做價非常理想，深受高品味租客歡迎。

海璇匯設置智能家居系統

翻查資料，海璇匯不乏呎租逾百元的成交；如一個低層實用面積529方呎B室、2房間隔，曾以月租逾5.6萬元獲承租、實用呎租約106元。海璇匯各單位均設置智能家居系統，住客亦可透過應用程式安排服務，如訂餐服務、預訂會所設施等。海璇匯提供140間服務式住宅，戶型由1至3房（包括特色戶），實用面積介乎361至1063方呎。

海日灣特色戶月租4.2萬 呎租41元

此外，新地部署短期內推售大埔白石角全新盤Silicon Hill第1期之際，同區半新盤亦錄特色戶租務成交。美聯首席高級營業經理賴嘉敏表示，白石角海日灣新錄C2座地下特色戶租務成交，實用面積1014方呎（原裝3房套改為2房套）、另連近400方呎花園，望內園景，業主最初開價4.8萬元放租，議價後減6000元或12.5%，以月租4.2萬元成交、實用呎租41.4元。以業主2018年購入價1578.8萬元計，租金回報約3.2厘。