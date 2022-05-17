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啟朗苑月內兩誕九龍未補價居屋王

【明報專訊】東鐵線過海段通車消息帶動啟德區物業交投，區內新晉居屋啟朗苑更在該線正式通車前，再誕九龍居屋樓王。據房委會最新修定成交資料顯示，樓齡約3年、大部分單位陸續額印鬆綁的啟朗苑上月交投暢旺，全月錄得6宗未補價二手成交，屋苑在短短一個月內更兩膺九龍居屋王。

實呎逼1.5萬 423萬易手

富誠地產營運董事林栢榮表示，啟朗苑B座啟逸閣高層11室，實用面積286方呎，原則為開放式間隔，上月綠表客以423萬元未補價承接，實呎14,790元，超越上月初同屋苑一個2房單位以實呎14,650元所創下的紀錄，再膺九龍居屋王。原業主2019年4月以約214.11萬元一手購入，持貨約3年、額印期滿即沽，帳面獲利208.89萬元或約98%。整體資助房屋市場方面，上月共錄得189宗未補價二手成交，較3月125宗增加64宗或51%，交投量連升兩個月。

新港城3房960萬 同類新高價

除東九屋苑外，馬鞍山新港城亦受通車帶動，錄得二手破頂成交。中原地產副分區營業經理陳鴻霆表示，新港城K座極高層8室，實用面積551方呎，3房1套間隔，以960萬元易手，成交價創屋苑同類戶型新高，實呎17,423元；原業主早於1999年4月295萬元購入，持貨約23年，帳面獲利665萬元或2.3倍。

外籍機師回國 逾千萬沽映灣園

有人決定高價入市置業之際，再有居港外籍人士決定賣樓回國。中原地產資深分區營業經理王英堂表示，東涌映灣園12座低層A室，實用面積912方呎，3房1套連儲物室間隔，望開揚池園景及部份海景，以1093萬元易手、實呎11,958元。

原業主為國泰航空外籍機師，2015年10月810萬元買入，近日決定回國，將自住6年多單位沽出，帳面獲利283萬元或約35%。

另外，世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢傲瀧12座一伙地下單位，實用面積1710方呎，採4房3套連士多房及工人房間隔，望園景，以3100萬元易手，實呎18,129元。

原業主2018年7月3763萬元一手購入，持貨近4年，帳蝕663萬元或約18%；若連同使費計，原業主料需實蝕逾853.9萬元或約23%。

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