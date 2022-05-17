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經濟
2022年5月17日星期二
技術取勝
投資策略
疫情拖累 內地4月消費投資兩年低 次季經濟料續受壓 分析：或下半年才逐步復元
人行MLF利率維持2.85厘 未見寬鬆
「示範房企」獲准發人債 內房股急升
金管局接59億港元 近來最大額
綠債19萬申請人獲分5手
BOC Pay客戶逾百萬 迎第二輪消費券
兩個月後轉軚 摩通上調科企目標價 稱提早10個月進入「第二階段投資進程」
騰訊明公布業績 券商料少賺16%
中電首季派0.63元 澳企蝕25億成隱憂
LME行政總裁：是時候改革 促會員披露與客戶交易
電動車電池製造商傳港上市籌117億
譚仔去年度經調整純利增 日本人均消費96元 冠各地分店
新創建沽飛機租賃 總價523億
富通推新自願醫保 全球適用
紐約州5月製造業意外萎縮 儲局官員續放鷹 高盛前CEO：衰退風險非常高
麥當勞撤出俄羅斯 擬賣盤料撇帳109億
日4月PPI升10% 逾40年最高
張兆聰：食品價格趨升 冷吼豬肉股
梁天卓：疫症減慢社會流動力
劉宇亮：內地數據雖遜 次季增長可期
薛偉傑：無人貨運機受捧 Natilus接逾400架訂單
技術取勝：香港寬頻9.5元阻力大
何民傑：移民留港 還看子女教育
劉思明：港股反彈乏力 航運股挺進向上
周顯：美股大上大落 股災先兆？
湯文亮：一票否決權 推搪藉口
柏瓏II再加推122伙 周五售428伙 佔該期單位總數逾半 加推折實均呎18753元
大埔優景里Silicon Hill 1期傳獲批預售
啟朗苑月內兩誕九龍未補價居屋王
海璇匯呎租破120元 港島東新高
羅氏集團「east 350」近9億完成補價
均輝集團今年逾億連購兩舖
技術取勝：香港寬頻9.5元阻力大
【明報專訊】旭輝永升強反彈遇阻（圖）
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