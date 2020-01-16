薛偉傑：無人貨運機受捧 Natilus接逾400架訂單

Natilus成立於2016年，已接到逾440架意向訂單的，就是它研製的第一款固定翼無人貨運機「3.8T」。3.8T的最大起飛重量為8.618噸（1.9萬磅），但飛機淨重卻只是4.309噸（9500磅），扣除一些載油量後，最大載貨量可達3.855噸（8500磅）之多。3.8T配備兩個渦輪螺旋槳引擎，巡航時速約407公里，設計航程約1660公里。

機翼機身融合設計 減空氣阻力

據Natilus公布的設計圖片，3.8T給人最深刻的印象，就是其外型完全不像傳統運輸機或民航客機，反而是很大程度地參考戰鬥機的翼胴融合（融合機翼與機身）設計，來減低空氣阻力。為此，兩個螺旋槳引擎也移到機尾處。

此外，它還大量採用碳纖維等非金屬材料來製造，以減輕飛機淨重。至於內部容積，則刻意設計得比同級的傳統貨運機大50%。Natilus共同創辦人兼行政總裁Aleksey Matyushev解釋，這是因為傳統貨運機往往還未達到最大起飛重量，就已經用盡了內部容積，所以刻意加大3.8T的內部容積，以用盡其最大起飛重量。

由於這些設計特點，以及無人機可以節省幾名機組人員和座位，Natilus聲稱，與同級的傳統有人貨運機相比，3.8T的運貨量可以增加60%，碳排放減少50%，而貨運成本則降低50%。因此，3.8T的原型機還未出廠，就已經接到440多架的意向訂單。Natilus聲稱，3.8T將於2023年首次試飛，2025年開始交付給客戶。

野心勃勃的Natilus還聲稱，正另外設計3款巨型的固定翼無人貨運機60T、100T、130T，最大起飛重量分別達到200噸、333噸、433噸，最大載貨量分別約為60噸、100噸、130噸，而航程則達到洲際級。這實際就是要挑戰波音和空中巴士的遠程寬體客機改裝而成的巨型貨運機。

Aleksey Matyushev表示，傳統空運的成本大約是海運的12倍，但海運所需的時間也大約是空運的50倍。他認為，若無人貨運機能夠將空運的成本減低50%至60%，便足以從海運行業手上搶奪到部分佔有率。

內地主攻改裝機 新疆已開始營運

事實上，另一個無人機大國中國，亦正在研發和試飛好幾款固定翼無人貨運機。只不過，中國暫時主要都是將舊款小型運輸機的飛行控制系統修改，以改裝成無人機，很少全新設計無人貨運機。它們最大載貨量都在1.5噸至2噸之間，航程都在1000多公里。

這個做法的好處，是可以大幅節省研發時間和成本，也較易取得民航當局發出適航證，失敗風險比較低。但缺點則是繼承了過去舊款運輸機的弱點，包括氣動外型欠佳、貨艙設計未必最適合現要求、材料技術和引擎性能落後，耗油量和排放量較高等。

據悉，位於新疆生產建設兵團第二師鐵門關市三十團雙豐鎮的鐵門關市崑崙通用航空有限公司，現有8架「鴻雁」無人貨運機投入營運，與中通、京東等合作開展快遞物流業務，從2021年7月開始至今年3月中，合計飛行30餘架次，約60多小時。平均每星期1至2次，未來會逐漸加快。

至於為什麼是新疆？這主要由於新疆地域遼闊，城市間距離遠，一些偏遠地區物流運輸不便，陸路運輸效能低下，成本高。而無人貨運機具備短距起降、運輸效率高、全天候飛行等優點。與傳統有人貨運機相比，其運作成本又可以降低30%。

無人貨運機的應用，提高了貨物運輸效率，令運輸時間縮短逾半，為當地日漸增長的生鮮農副產品等貨品運輸提供了可靠、便捷的航空運輸服務，也使當地民眾快速獲得所需物資。

除了中通之外，順豐亦制定了非常進取的大計，計劃以大型有人貨運機─大型支線無人貨運機─小型無人貨運機來構成三級航空貨運配送網絡。順豐今年初更表示，2022年將會是支線無人貨運機商業運行的元年。

明報記者 薛偉傑

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