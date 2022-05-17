劉宇亮：內地數據雖遜 次季增長可期

因為如計1至4月份，基礎設施投資增長6.5%。基建和消費對經濟有重要支撐作用。今年以來，專項債發行和使用加快，用於基礎設施投資的資金較為充足，有利於基礎設施投資穩定增長。

1至4月份製造業投資增長12.2%，受疫情影響，製造業生產經營困難增加，政府實施增值稅留抵退稅政策，也有利企業發展，支撐製造業，製造業的增長仍快於其他行業。

上海復市 零售消費料報復式反彈

而消費方面，一旦疫情得到有效控制，正常生活秩序恢復，被壓抑的消費需求會得到較快釋放。上海疫情趨緩，當局在周日早上宣布，從昨日起分階段推進復商復市，分3個階段至中下旬全面恢復正常生產生活秩序，相信零售消費會有報復式反彈。

但出口會面臨一定壓力，因為全球疫情、地緣政治衝突再加上主要經濟體（如美國）政策收緊步伐加快，再者原材料供應、價格不穩定，令出口的不確定性較為多。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]