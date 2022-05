梁天卓：疫症減慢社會流動力

舉個例子,不少人對美國的基礎教育有很多批評,不過從標準考試成績的數據上看,當地學童無論是數學還是閱讀的成績在這20年來一直都有明顯進步,同樣重要的是通常是低下階層的少數族裔(如黑人和拉丁人)與白人學童的成績差距同時在不斷收窄。美國西北大學(Northwestern University)的經濟學者Kirabo Jackson接受訪問時表示:「Exposure to higher levels of public K-12 spending when you’re in school has a pretty large beneficial effect on the adult outcomes of kids. Those effects are much more pronounced for children from low-income families.」

上網課 高低收入家庭學童學習有差距

然而,一場突如其來的疫症卻可能把這幾十年來的努力付諸流水。在一篇名為「The consequences of remote and hybrid instruction during the pandemic」的哈佛研究報告裏,研究人員分析超過200萬名美國各地的學童測驗評分。他們首先發現由於不少低下階層家庭都住在由民主黨控制的城市,而民主黨又比共和黨更主張各項封城措拖,這些低下階層的學童平均網上授課的時間比其他學童更長。

另外,這些低收入家庭使用的互聯網服務質素通常較差,加上父母通常(由於兩個都是上班族,或更多是單親家庭)都未能在網上授課期間提供協助,這些學童成績與較高收入家庭學童的差距因此在疫情期間被拉闊。報告其中一名研究人員Thomas Kane在接受訪問時表示:「This will probably be the largest increase in educational inequity in a generation.」

執筆之時,香港的中小學正在逐步復課,但中國大陸不少城市都仍在封城狀態,這次疫情對內地和香港的社會流動性到底有多大影響?政府官員和學界同行都應該要多作研究。

