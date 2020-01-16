紐約州5月製造業意外萎縮 儲局官員續放鷹 高盛前CEO：衰退風險非常高

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）昨表示，目前的通脹太高，預期明年通脹會顯著下跌。他重申首要重任是遏抑通脹，在此後兩次會議加息半厘是「合理的」。

資金避險 10年債息回至2.86厘

美股三大指數上周五大幅反彈後，昨早段恢復下滑。道指早段跌約100點，納指跌約1%。資金避險，美國10年期國債孳息率跌至2.86厘。主要小麥生產國印度恐高溫天氣影響產量，禁止小麥出口，刺激歐洲小麥價格升至每公噸435歐元創新高。美國財長耶倫警告，全球可能面臨食物危機。

高盛前行政總裁布蘭克費恩（Lloyd Blankfein）認為，當供應鏈壓力緩解，以及中國緩解部分防疫封鎖措施，部分通脹壓力將會消失，惟部分通脹因素較為棘手，例如能源價格。他表示，聯儲局有強大的工具遏抑通脹，敦促企業及消費者為「非常高」的衰退風險做好準備。他表示，經濟衰退並非必然，但只有一條「狹窄的道路」可避過衰退。

高盛降美今明年經濟預測

高盛最新發表的報告，下調美國今明兩年的經濟增長預測。最新預期，美國經濟今年將增長2.4%，明年將增長1.6%，低於此前預計分別為2.6%及2.2%的增幅。該報告稱，這是「必要的增長放緩」，以緩和工資迅速增長，使通脹回落至聯儲局的2%目標。

歐盟委員會預計一旦俄羅斯天然氣供應嚴重中斷，歐元區的復蘇將幾乎停滯，物價也將以更快的速度飈升。歐盟預計，在嚴峻的情况下，歐洲難以取代來自俄羅斯的天然氣，歐元區經濟今年僅擴張約0.2%，通脹則突破9%。歐盟據報放寬對俄羅斯天然氣的立場，修訂了指引，允許天然氣商家在不違反制裁的情况下，向俄羅斯支付天然氣費用。

俄羅斯央行昨公布，由於能源出口價格上漲，而進口由於受到歐美制裁而暴跌，俄羅斯今年頭4個月的經常帳盈餘增至958億美元，是去年同期的3倍以上，至少是1994年以來最高水平。由於能源等出口收入維持，加上嚴格的資本管制，俄羅斯盧布兌美元今年升逾15%，是今年表現最佳的貨幣。

（綜合報道）

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