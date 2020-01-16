經濟

新創建沽飛機租賃 總價523億

【明報專訊】新創建（0659）宣布連同最終控股公司周大福企業，將以總代價67億美元（約522.6億港元）、當中包括15.75億美元（約122.85億港元）現金，將雙方各佔五成股權的Goshawk Aviation（下稱Goshawk）旗下219架飛機租賃業務所屬的GML，售予日本三井住友金融及住友商事為首的愛爾蘭飛機租賃公司SMBC AC，交易期為6個月。是次套現所得將用於一般營運資金及其他投資機遇。

餘6機未售 租客為俄航企

集團稱由於新冠疫情對航空業及商業飛機租賃公司的業務產生長期影響，加上利率趨升，令前景更趨不明朗。是次交易所訂企業價值估值約67億美元，最終交易作價吸引，完成交易後料有助解除風險。按通告，餘下6架未有出售飛機所屬的實體將於適當時候清算。集團新聞稿指該等飛機為租予俄羅斯的航空公司的飛機。為了促成今次交易，新創建及周企將向SMBC AC提供擔保。

購內地物流物業涉570萬呎

新創建同日宣布，向澳洲嘉民集團收購內地成都及武漢的6項物流物業全部權益，涉可出租總面積及未來發展面積約53.1萬平方米，即約570萬平方呎，初始購買價22.9億元人民幣（相當於約26.63億港元）。

另新創建及嘉民成立合營公司，再以Goodman China（Western）（下稱GCW）的50%股權應佔資產淨值、即3.5億元作基本計價，進行下一步收購，交易料於今年尾完成，雙方將來會發掘更多合作機會。新創建表示，2021年度5個營運中的物流物業錄得總收入逾1億元人幣，平均出租率約90%，加權平均租約到期年期3.1年。

相關字詞﹕飛機租賃 馬紹祥 加拿大養老基金投資基金 嘉民集團 新創建

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