經濟

譚仔去年度經調整純利增 日本人均消費96元 冠各地分店

【明報專訊】經營本地連鎖米線食肆「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際（2217），上市後首張全年成績表仍保持增長，期內撇除上市開支及政府補貼因素，經調整純利增長17.8%至1.65億元；集團近年積極向海外發展，其中剛於3月開設的日本分店，人均消費96元及每日每座位賣出7.7碗米線，表現冠絕譚仔各地分店。

明報記者 周綺琪

集團昨日股價收報2.78元，升2.2%。截至今年3月底止財年，譚仔收入增長26.8%至22.75億元，受缺乏前一年度的政府補貼影響，譚仔去年度純利約2.03億元，按年下跌29.5%；派末期息每股11.4仙。以前一年度以開業的可比較餐廳計，去年貢獻收入增長近一成至16.98億元。集團管理層稱，今年2月份已輕微上調價格約2%，未來需視乎供應鏈情況及顧客承受能力再考慮價格調整。

派末期息每股11.4仙

按各地區分析，譚仔在港收入約22.22億元，按年增長超過兩成，前一年度開始進駐的新加坡，貢獻收入增1.4倍至接近2600萬元，去年新打入的內地市場則收入2777萬元，日本分店剛於今年3月開業，僅貢獻約5.1萬元收入。

不過，以人均消費計，日本「譚仔三哥」分店卻冠絕各區，當地首間門店於今年3月底開幕，單日人均消費為96元，與同期香港餐廳顧客人均消費59.7元比較，高出近61%；至於新加坡人均消費則按年持平錄83元。不過，每日每座位賣出米線則顯著較少。

計劃今年在港開設14門市

截至3月底，譚仔於香港、內地、新加坡及日本合共設有175間門市。期內在香港淨增設18間分店，香港以外地區則多開10間。譚仔主席劉達民表示，疫情影響海外開店步伐，包括原定今年底於澳洲開設7間分店，現時則減至一間；另今年計劃在港開設14間門市，內地亦會增設26間。他續稱，疫情拖慢新店回本期，故開店計劃仍需審慎部署。

提及早前本港爆發第五波疫情、實施防疫政策下，堂食收入大受打擊。劉達民表示，有關疫情影響已在去年度業績反映，隨着上月防疫措施逐步放寬，堂食收入亦穩步上升，今年整體業務表現仍然維持觀望。

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